Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику

Йогурт (Yogurt)

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Йогурт Комплекс лактобактерій
Йогурт Комплекс лактобактерій
Капсули тм baum pharm №30
Євро плюс
від 311,73 грн
в 149 аптеках
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ЙОГУРТ тм VIVO
ЙОГУРТ тм VIVO
Капсули 0.1 г №30
Віво-Актив
від 92,66 грн
в 4 аптеках інших міст
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Ціни в Київ
від 311,73 грн
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Характеристики
Виробник
Євро плюс
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки