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Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику
Йогурт (Yogurt)
2 препарати
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Йогурт Комплекс лактобактерій
Капсули тм baum pharm №30
Євро плюс
від
311,73
грн
в 149 аптеках
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ЙОГУРТ тм VIVO
Капсули 0.1 г №30
Віво-Актив
від
92,66
грн
в 4 аптеках інших міст
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Пакування
0.1 г
Виробник
Виво-Актив
Евро плюс
Ціни в
Київ
від
311,73
грн
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Характеристики
Виробник
Євро плюс
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
8.5. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику
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