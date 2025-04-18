Харків (адресу не вказано)
Доступно в 38 аптеках у Харків
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Йогурт Комплекс лактобактерій капсули №30
Евро Плюс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Йогурт Комплекс лактобактерій капсули №30
Евро Плюс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Йогурт Комплекс лактобактерій капсули №30
Евро Плюс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Йогурт Комплекс лактобактерій капсули №30
Евро Плюс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Йогурт Комплекс лактобактерій капсули №30
Евро Плюс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Йогурт Комплекс лактобактерій капсули №30
Евро Плюс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Харків, просп. Науки, 38
3.8 км
Йогурт Комплекс лактобактерій капсули №30
Евро Плюс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.6 км
Йогурт Комплекс лактобактерій капсули №30
Евро Плюс
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.8 км
Йогурт Комплекс лактобактерій капсули №30
Евро Плюс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Йогурт Комплекс лактобактерій капсули №30
Евро Плюс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
4.9 км
Йогурт Комплекс лактобактерій капсули №30
Евро Плюс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 32-Б
5.1 км
Йогурт Комплекс лактобактерій капсули №30
Евро Плюс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Холодногірська, 2
5.1 км
Йогурт Комплекс лактобактерій капсули №30
Евро Плюс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 7
5.9 км
Йогурт Комплекс лактобактерій капсули №30
Евро Плюс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Достоєвського, 10
5.9 км
Йогурт Комплекс лактобактерій капсули №30
Евро Плюс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Харків, просп. Ювілейний, 49/8
6.0 км
Йогурт Комплекс лактобактерій капсули №30
Евро Плюс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
6.4 км
Йогурт Комплекс лактобактерій капсули №30
Евро Плюс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 11
6.6 км
Йогурт Комплекс лактобактерій капсули №30
Евро Плюс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Харків, просп. Слави, 3-А
6.6 км
Йогурт Комплекс лактобактерій капсули №30
Евро Плюс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 19
6.7 км
Йогурт Комплекс лактобактерій капсули №30
Евро Плюс