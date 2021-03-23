Лікарський засіб містить пропіленгліколь, що може спричинити подразнення шкіри, тому перед першим застосуванням необхідно перевірити чутливість пацієнта до Дарфен® Гелю на невеликій ділянці шкіри.

Відомо, що пероральний ібупрофен може посилювати ниркову недостатність або загострити активну форму виразкової хвороби. Пацієнтам із порушенням функції нирок, астмою та з активною формою виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки в анамнезі та пацієнтам, які проходять лікування пероральними НПЗЗ, перед застосуванням лікарського засобу слід проконсультуватися з лікарем. Не можна наносити гель на слизові оболонки, поряд зі слизовими оболонками, на губи, ніздрі, ділянки біля очей, статевих органів та анального отвору, а також на пошкоджену, запалену або подразнену шкіру. У разі потрапляння гелю на зазначені ділянки необхідно негайно змити лікарський засіб великою кількістю чистої води.

Після застосування гелю Дарфен® Гелю необхідно завжди мити руки, якщо вони не є об’єктом лікування.

При ковтанні лікарського засобу пацієнту необхідно негайно звернутися до лікаря або до найближчого пункту невідкладної допомоги.

На місце нанесення гелю не можна накладати герметичну пов’язку.

Потрібно припинити застосування у разі появи висипу або подразнення та звернутись до лікаря.

Небажані реакції можна зменшити, застосовуючи мінімальну ефективну дозу протягом найкоротшого періоду часу.

При появі будь-яких небажаних ефектів, а також у разі відсутності покращення або при погіршенні стану, пацієнту необхідно звернутися до лікаря.

Застосування Дарфен® Гелю, як і інших ліків, що пригнічують синтез циклооксигенази/простагландинів, може порушити фертильність, хоча така ймовірність для НПЗЗ, призначених для місцевого застосування, є меншою порівняно з пероральними препаратами. Для жінок, яким складно завагітніти або які проходять дослідження на фертильність, може бути доцільним припинення застосування препарату Дарфен® Гель.

У пацієнтів, хворих на бронхіальну астму, сінну гарячку, хронічну хворобу легень, та у пацієнтів із гіперчутливістю до анальгетиків та протиревматичних препаратів є більший ризик розвитку астматичних нападів, набряку слизової оболонки (набряк Квінке) або кропив’янки, ніж в інших пацієнтів. Системне всмоктування ібупрофену при місцевому застосуванні менше, ніж при пероральному застосуванні, тому зазначені ускладнення можуть виникати рідко. Застосування лікарського засобу таким пацієнтам слід здійснювати під контролем лікаря.

Необхідно звернути увагу на те, щоб діти не торкалися ділянок шкіри, на які нанесений лікарський засіб.

Ділянки шкіри, на які наноситься лікарський засіб, не слід піддавати тривалому впливу сонячного світла, щоб уникнути фоточутливості шкіри.