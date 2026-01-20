Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів

Магнеквін (Magnequin)

Магнеквін капсули 590 мг №30
Ціни в Київ
від 246,00 грн
В 482 аптеках
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Lotos Pharma
Дієтичні добавки
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
590 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.