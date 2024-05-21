Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерела вітамінних комплексівАйлів ревайвал (Ilive revival) Айлів ревайвал (Ilive revival) (430670) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 40 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Елемент здоров'я Форма випуску Капсули Кількість штук в упаковці 40 шт. Дієтичні добавки 2.2. Дієтичні добавки — джерела вітамінних комплексів