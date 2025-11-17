леза

Лезо хірургічне карбонове (Surgical carbon blade)

ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ КАРБОНОВЕ
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ КАРБОНОВЕ
№23 №1
Aesculap
від 6,61 грн
в 1 аптеці інших міст
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ КАРБОНОВЕ
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ КАРБОНОВЕ
№24 №1
Aesculap
від 9,00 грн
в 1 аптеці
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ КАРБОНОВЕ
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ КАРБОНОВЕ
№21 №1
Aesculap
від 6,00 грн
в 1 аптеці інших міст
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ КАРБОНОВЕ
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ КАРБОНОВЕ
№22 №1
Aesculap
від 8,92 грн
в 1 аптеці інших міст
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ КАРБОНОВЕ
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ КАРБОНОВЕ
№10 №1
Aesculap
від 13,30 грн
в 1 аптеці інших міст
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ КАРБОНОВЕ
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ КАРБОНОВЕ
№11 №1
Aesculap
від 9,45 грн
в 1 аптеці інших міст
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ КАРБОНОВЕ
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ КАРБОНОВЕ
№22 №100
Aesculap
Немає в наявності
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ КАРБОНОВЕ
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ КАРБОНОВЕ
№12 №1
Aesculap
Немає в наявності
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ КАРБОНОВЕ
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ КАРБОНОВЕ
№11 №100
Aesculap
Немає в наявності
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ КАРБОНОВЕ
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ КАРБОНОВЕ
№15 №1
Aesculap
Немає в наявності
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ КАРБОНОВЕ
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ КАРБОНОВЕ
№24 №100
Aesculap
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 9,00 грн
Характеристики
Виробник
Aesculap
Медичні вироби
Форма випуску
№23
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.