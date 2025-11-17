Київ
леза
Лезо хірургічне карбонове (Surgical carbon blade)
11 препаратів
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ КАРБОНОВЕ
№23 №1
Aesculap
від
6,61
грн
в 1 аптеці інших міст
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ КАРБОНОВЕ
№24 №1
Aesculap
від
9,00
грн
в 1 аптеці
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ КАРБОНОВЕ
№21 №1
Aesculap
від
6,00
грн
в 1 аптеці інших міст
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ КАРБОНОВЕ
№22 №1
Aesculap
від
8,92
грн
в 1 аптеці інших міст
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ КАРБОНОВЕ
№10 №1
Aesculap
від
13,30
грн
в 1 аптеці інших міст
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ КАРБОНОВЕ
№11 №1
Aesculap
від
9,45
грн
в 1 аптеці інших міст
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ КАРБОНОВЕ
№22 №100
Aesculap
Немає в наявності
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ КАРБОНОВЕ
№12 №1
Aesculap
Немає в наявності
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ КАРБОНОВЕ
№11 №100
Aesculap
Немає в наявності
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ КАРБОНОВЕ
№15 №1
Aesculap
Немає в наявності
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ КАРБОНОВЕ
№24 №100
Aesculap
Немає в наявності
Форма випуску
№10
№11
№12
№15
№21
№22
№23
№24
Кількість штук в упаковці
1
100
Ціни в
Київ
від
9,00
грн
Характеристики
Виробник
Aesculap
Медичні вироби
леза
Форма випуску
№23
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
