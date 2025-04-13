Комплексної дії (мультифункціональні)

Зубна паста регенеруюча (Regenerating toothpaste)

ЗУБНА ПАСТА РЕГЕНЕРУЮЧА тм "DAS EXPERTEN" З КОНОПЛЯНИМ І КОКОСОВИМ МАСЛАМИ 70 мл №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 80,00 грн
В 7 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Das Experten Corporation
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
70 мл
Косметичні засоби
Реєстрація
12.2-18-3/24195 від 05.11.2019