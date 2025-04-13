Київ
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Ціни
Комплексної дії (мультифункціональні)
Зубна паста регенеруюча (Regenerating toothpaste)
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від
80,00
грн
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Характеристики
Виробник
Das Experten Corporation
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
70 мл
Косметичні засоби
4.1.1.2.5. Комплексної дії (мультифункціональні)
Реєстрація
12.2-18-3/24195 від 05.11.2019
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
80,00
грн
В 7 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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