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Глюкозамін хондроїтин (Glucosamine chondroitin) (430118) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Глюкозамін хондроїтин (Glucosamine chondroitin)
Ціна в місті Київ
від 1133,50 грн
Без рецепта
90 шт від 1133,50 грн
В наявності в 52 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
90 шт.
Дієтичні добавки
11.1. Дієтичні добавки, що переважно впливають на хрящову тканину суглоба