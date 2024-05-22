Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинАскорбінка (Ascorbinka) Аскорбінка (Ascorbinka) (429585) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Діагнози Ціна в місті Київ Без рецепта 10 шт, 500 мг Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Веста Форма випуску Таблетки Дозування 500 мг Кількість штук в упаковці 10 шт. Дієтичні добавки 2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин