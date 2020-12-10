Ез-Ван (Ez-One) (428597) - інструкція із застосування ATC-класифікація
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Ез-Ван інструкція із застосування
- Склад
- Лікарська форма
- Фармакотерапевтична група
- Фармакологічні властивості
- Показання
- Протипоказання
- Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
- Особливості застосування
- Застосування у період вагітності або годування груддю
- Спосіб застосування та дози
- Діти
- Передозування
- Побічні реакції
- Термін придатності
- Умови зберігання
- Упаковка
- Категорія відпуску
- Виробник
- Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
- Заявник
- Місцезнаходження заявника
Склад
діюча речовина: левоноргестрел;
1 таблетка містить 1,5 мг левоноргестрелу;
допоміжні речовини: лактоза, моногідрат; крохмаль кукурудзяний; крохмаль картопляний; тальк; кремнію діоксид колоїдний безводний; магнію стеарат.
Лікарська форма
Таблетки.
Основні фізико-хімічні властивості: круглі, зі скошеними краями плоскі таблетки білого або майже білого кольору, із гравіруванням «J06» з одного боку і гладкі з іншого.
Фармакотерапевтична група
Статеві гормони і модулятори статевої системи. Екстрені контрацептиви. Код АТХ G03A D01.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Точний механізм дії препарату Ез-Ван невідомий. У рекомендованих дозах левоноргестрел впливає на овуляцію і запліднення, якщо статевий акт має місце у предовуляторну фазу менструального циклу, тобто у момент найбільшої імовірності запліднення. При імплантації, що почалася, препарат не ефективний.
Ефективність: згідно з результатом раніше проведеного клінічного дослідження, 750 мкг левоноргестрелу (у вигляді двох доз 750 мкг, прийнятих з інтервалом у 12 годин) запобігає вагітності у 85% випадків. Є припущення, що чим більше часу пройшло між статевим актом і прийомом препарату, тим нижча його ефективність (95% протягом перших 24 годин, 85% − у період від 24 до 48 годин і 58% − у період від 48 до 72 годин).
Згідно з результатами раніше проведеного клінічного дослідження, 2 таблетки левоноргестрелу 750 мкг, прийняті одночасно (протягом 72 годин після незахищеного статевого акту), запобігають вагітності у 84% випадків. Відмінностей у частоті вагітності у жінок, які приймали препарат на третій або четвертий день після незахищеного статевого акту, немає (p> 0,2).
Є обмежені дані, що вимагають подальшого підтвердження, про вплив надлишкової маси тіла/високого індексу маси тіла (ІМТ) на контрацептивну ефективність. У трьох дослідженнях Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я (ВООЗ) спостерігалася відсутність тенденції до зниження ефективності зі збільшенням маси тіла/ІМТ (див. таблицю 1), у той час як у двох інших дослідженнях спостерігалося зниження ефективності зі збільшенням маси тіла/ІМТ (див. таблицю 2). Обидва мета-аналізи проведено з виключенням випадків прийому препарату пізніше 72 годин після незахищеного статевого акту (застосування не за призначенням) і жінок, які мали незахищені статеві акти після прийому препарату.
Таблиця 1.
|ІМТ (кг/м2)
|Жінки з низькою масою тіла
0–18,5
|Жінки з нормальною масою тіла
18,5–25
|Жінки з надмірною масою тіла
25–30
|Жінки з ожирінням
≥ 30
|Загальна кількість
|600
|3952
|1051
|256
|Кількість вагітностей
|11
|39
|6
|3
|Частота вагітностей
|1,83%
|0,99%
|0,57%
|1,17%
|Інтервал коливань
|0,92–3,26
|0,70–1,35
|0,21–1,24
|0,24–3,39
Таблиця 2.
|ІМТ (кг/м2)
|Жінки з низькою масою тіла
0–18,5
|Жінки з нормальною масою тіла
18,5–25
|Жінки з надмірною масою тіла
25–30
|Жінки з ожирінням
≥ 30
|Загальна кількість
|64
|933
|339
|212
|Кількість вагітностей
|1
|9
|8
|11
|Частота вагітностей
|1,56%
|0,96%
|2,36%
|5,19%
|Інтервал коливань
|0,04–8,40
|0,44–1,82
|1,02–4,60
|2,62–9,09
Рекомендовані дози левоноргестрелу істотно не впливають на фактори згортання крові, обмін жирів і вуглеводів.
Педіатрична популяція
Перспективним наглядовим дослідженням було показано, що з 305 випадків застосування таблеток левоноргестрелу як екстреної контрацепції у семи жінок настала вагітність. Таким чином, загальний показник настання вагітностей становив 2,3%. Показник настання вагітностей у жінок віком до 18 років (2,6% або у 4 з 153) був порівнянний з таким у жінок віком від 18 років (2,0% або у 3 з 152).
Фармакокінетика.
При пероральному прийомі левоноргестрел швидко і майже повністю всмоктується. За даними дослідження 16 пацієнток, через 2 години після одноразового прийому левоноргестрелу 1,5 мг Сmax = 18,5 нг/мл. Після досягнення максимальної концентрації рівень левоноргестрелу у крові знижується, середній період напіввиведення становить приблизно 26 годин.
Виводиться у формі метаболітів із сечею і каловими масами у рівних співвідношеннях. Біотрансформація левоноргестрелу здійснюється метаболічним шляхом, характерним для стероїдів. У печінці левоноргестрел гідроксилюється і у вигляді глюкуронідних кон’югатів виводиться з організму. Фармакологічно активні метаболіти левоноргестрелу невідомі.
Левоноргестрел вступає у зв’язок з альбуміном і глобуліном, що зв’язує статеві гормони (ГЗСГ). 1,5% загальної кількості у плазмі крові знаходиться у формі вільного стероїду,
65% специфічно зв’язані з ГЗСГ.
Абсолютна біодоступність становить 100% від прийнятої дози.
0,1% прийнятої дози препарату потрапляє в організм немовляти разом з грудним молоком.
Показання
Термінова пероральна контрацепція у перші 72 години після статевого акту, під час якого жодних методів контрацепції не застосовували або застосований метод контрацепції не був досить надійним.
Протипоказання
Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату, тяжкий ступінь печінкової недостатності, вагітність.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Метаболізм левоноргестрелу посилюється при одночасному застосуванні індукторів ферментів печінки, в основному індукторів ферментної системи CYP3A4. При одночасному застосуванні з ефавіренцом рівень левоноргестрелу у плазмі крові (AUC) знижувався приблизно на 50%.
Лікарські засоби, що містять нижчезазначені діючі речовини, можуть знижувати концентрацію левоноргестрелу у плазмі крові: барбітурати (у т.ч. примідон); фенітоїн; карбамазепін; препарати рослинного походження, що містять Hypericum perforatum (звіробій продірявлений); рифампіцин; ритонавір; рифабутин; гризеофульвін.
Жінки, які приймали протягом останніх 4 тижнів препарати — індуктори ферментів печінки і які потребують екстреної контрацепції, повинні розглянути використання негормональних екстрених контрацептивів (наприклад внутрішньоматкової системи, яка містить мідь). Прийом подвійної дози левоноргестрелу (3000 мкг левоноргестрелу протягом 72 годин після незахищеного статевого акту) є альтернативним варіантом для тих жінок, які не мають можливості або не бажають використовувати внутрішньоматкову систему, яка містить мідь, хоча ця специфічна комбінація (подвійна доза левоноргестрелу під час застосування індукторів мікросомальних ферментів печінки) не була досліджена.
Препарати, що містять левоноргестрел, можуть посилити токсичність циклоспорину за рахунок пригнічення його метаболізму.
Особливості застосування
«Термінова» контрацепція призначена для екстрених випадків. Вона ні в якому разі не замінює регулярну контрацепцію.
Слід уникати повторного застосування таблеток Ез-Ван під час одного й того ж самого менструального циклу, щоб уникнути порушень циклу.
Препарати термінової контрацепції не в усіх випадках запобігають вагітності. Імовірність запліднення велика у випадках, коли час статевого акту точно невідомий і коли з моменту незахищеного статевого акту пройшло більше 72 годин на період одного менструального циклу. У таких випадках прийом таблетки Ез-Ван після другого статевого акту не принесе бажаного результату. При затримці менструації довше ніж на 5 днів, а також у разі, коли менструація наступила вчасно, але протікає незвично або має місце підозра на вагітність з будь-яких інших причин, слід провести гінекологічне обстеження для виключення вагітності, у тому числі ектопічної вагітності. Абсолютний ризик позаматкової вагітності, швидше за все, буде низький, оскільки левоноргестрел запобігає овуляції і заплідненню. Позаматкова вагітність може тривати, незважаючи на виникнення маткових кровотеч. Якщо вагітність, виникає після застосування таблеток Ез-Ван, можливість позаматкової вагітності слід розглядати особливо у тих жінок, які звертаються з болем у черевній/тазовій ділянці або колапсом та які мали в анамнезі ектопічну вагітність, операції на органах малого таза або їх запалення. Тому левоноргестрел не рекомендується застосовувати жінкам, у яких є ризик розвитку позаматкової вагітності (наявності в анамнезі сальпінгіту або ектопічної вагітності).
При тяжких порушеннях функції печінки застосування Ез-Ван протипоказано.
Тяжкі порушення всмоктування у травному тракті (наприклад, хвороба Крона) знижують ефективність протизаплідного препарату.
Застосування препарату зазвичай не порушує регулярності і нормальний характер менструацій. Однак іноді можлива передчасна поява менструації або затримка її. Після застосування таблетки Ез-Ван рекомендується проконсультуватися з лікарем для підбору або корекції регулярної контрацепції. Якщо Ез-Ван застосовувати через помилки, допущені у регулярній гормональній контрацепції, і при цьому у відповідний семиденний термін перерви менструація не починається, слід виключити наявність вагітності.
Є обмежені дані, що вимагають подальшого підтвердження про те, що контрацептивна ефективність препарату Ез-Ван може знижуватися зі збільшенням маси тіла або ІМТ (див. розділ «Фармакодинаміка»). У всіх жінок, незалежно від їх маси тіла і ІМТ, засоби екстреної контрацепції повинні бути прийняті якомога раніше після незахищеного статевого акту.
Порівняно зі звичайними регулярними протизаплідними засобами таблетки Ез-Ван менш ефективні. Жінкам, які часто вдаються до засобу термінової контрацепції, слід порадитися з лікарем для підбору методу регулярної контрацепції.
Термінова контрацепція не замінює необхідність у захисті від венеричних захворювань.
Препарат містить лактози моногідрат. Хворим із рідкісною спадковою непереносимістю галактози, недостатністю лактази або синдромом мальабсорбції глюкози чи галактози не слід застосовувати препарат.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Вагітність. Прийом препарату у період вагітності протипоказаний. Препарат не спричиняє переривання вагітності. За даними епідеміологічних досліджень у разі вагітності, що настала на тлі застосування екстреного контрацептива, прогестоген не чинить небажаної дії на плід, але клінічних даних про можливі наслідки прийому левоноргестрелу в дозах понад 1,5 мг немає.
Період годування груддю. Левоноргестрел проникає у грудне молоко. Потенційний вплив левоноргестрелу на дитину можна зменшити, приймаючи препарат безпосередньо після годування груддю або ж утримуючись від годування груддю після прийому препарату протягом 8 годин.
Фертильність. Левоноргестрел збільшує можливість порушень менструального циклу, що в деяких випадках призводить до більш ранньої або пізнішої овуляції. Ці зміни можуть впливати на дати фертильного періоду, проте даних по фертильності при тривалому спостереженні немає.
Спосіб застосування та дози
Дозування. 1 таблетку необхідно прийняти якомога швидше після незахищеного статевого акту, бажано у перші 12 годин, але не пізніше 72 годин (див. розділ «Фармакологічні властивості»).
Якщо протягом 3 годин після прийому таблетки виникло блювання, необхідно прийняти ще 1 таблетку.
Жінкам, які приймали протягом останніх 4 тижнів препарати — індуктори ферментів печінки і які потребують екстреної контрацепції, рекомендується використання негормональних контрацептивів (наприклад, внутрішньоматкової системи, яка містить мідь). Якщо жінка не має можливості або не бажає використовувати внутрішньоматкову систему, яка містить мідь, рекомендується прийом подвійної дози левоноргестрелу (2 таблетки одноразово) (див. розділ «Особливості застосування»).
Таблетки Ез-Ван можна приймати у будь-який день менструального циклу за умови, що попередня менструація протікала нормально.
Після застосування екстреного засобу для запобігання зачаття, до початку наступної менструації, слід застосовувати місцеві бар’єрні протизаплідні засоби (презерватив, діафрагму, сперміциди, шийковий ковпачок). Застосування таблетки Ез-Ван не є протипоказанням для продовження регулярного прийому перорального гормонального протизаплідного засобу.
Спосіб застосування. Таблетки для перорального застосування.
Діти
Препарат Ез-Ван не призначений для застосування дітям препубертатного віку за показаннями екстрена контрацепція.
Передозування
Даних про тяжкі побічні реакції після прийому великих доз препарату немає. Передозування може спричинити нудоту і кровотечі відміни. Специфічного антидоту немає, лікування симптоматичне.
Побічні реакції
Найчастішим небажаним ефектом при застосуванні препарату Ез-Ван була нудота.
|Клас системи органів згідно з MedRA 16.0
|Частота побічних реакцій
|дуже часті (≥10%)
|часті (≥1% — <10%)
|З боку нервової системи
|головний біль
|запаморочення
|З боку шлунково-кишкового тракту
|нудота, біль у нижньому відділі живота
|діарея, блювання
|З боку репродуктивної системи і молочних залоз
|кровотеча, не пов’язана з менструацією
|затримка менструації більш ніж на 7 днів, нерегулярні менструації, нагрубання молочних залоз
|Системні порушення
|підвищена втомлюваність
Можлива тимчасова зміна характеру менструації. У більшості жінок порушення термінів менструації відбуваються у межах 5 днів. При затримці менструації довше ніж на п’ятиденний термін слід виключити наявність вагітності.
Під час постмаркетингового спостереження відзначалися додатково наступні побічні реакції:
з боку шлунково-кишкового тракту:
рідкісні (<1/10000): біль у животі;
з боку шкіри та підшкірної клітковини:
рідкісні (<1/10000): висипання, кропив’янка, свербіж;
з боку репродуктивної системи і молочних залоз:
рідкісні (<1/10000): біль у ділянці малого таза, дисменорея;
системні порушення:
рідкісні (<1/10000): набряк обличчя.
Повідомлення про підозрювані побічні реакції
Повідомлення про підозрювані побічні реакції у період постмаркетингового спостереження є дуже важливими. Це дає можливість здійснювати контроль за співвідношенням користь/ризик для лікарських засобів. Медичні працівники повинні повідомляти про підозрювані побічні реакції.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 ºС.
Упаковка
По 1 таблетці в блістері, по 1 блістеру в коробці.
Категорія відпуску
За рецептом.
Виробник
Наарі Фарма Прайват Лімітед/Naari Pharma Private Limited.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Плот № 14–16 & 55–57, Сектор-5, ІІЕ, Пентнагар, Рудрапур, Діст. Удхам Cінгх Нагар, Уттараханд, 263153 Індія /Plot № 14–16 & 55–57, Sector-5, IIE, Pantnagar, Rudrapur, Dist. Udham Singh Nagar, Uttarakhand, 263153 India.
Заявник
Наарі Б.В./Naari B.V.
Місцезнаходження заявника
Рітвелденвег, 102, 5222АС’с Гертогенбосх, Нідерланди/Rietveldenweg 102, 5222AS’s Hertogenbosch, Netherlands.