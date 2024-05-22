Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинВітамін C плюс шипшина (Vitamin C plus rose hips) Вітамін C плюс шипшина (Vitamin C plus rose hips) (427634) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 604,20 грн Без рецепта 100 шт від 604,20 грн В наявності в 53 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник ЮА-ФАРМ Форма випуску Таблетки жувальні Кількість штук в упаковці 100 шт. Дієтичні добавки 2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин