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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинВітамін C плюс шипшина (Vitamin C plus rose hips)

Вітамін C плюс шипшина (Vitamin C plus rose hips) (427634) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Вітамін C плюс шипшина (Vitamin C plus rose hips)
Ціна в місті Київ
від 604,20 грн
Без рецепта
100 шт від 604,20 грн
В наявності в 53 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки жувальні
Кількість штук в упаковці
100 шт.
Дієтичні добавки
2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин