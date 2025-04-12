Лайс амброзія є засобом для специфічної імунотерапії, яка ґрунтується на застосуванні хімічно модифікованих екстрактів алергенів. Хімічна модифікація полягає в реакції карбаміляції в лужних умовах. Така процедура забезпечує:

модифікацію епітопів, де відбувається зв’язування з IgE алергенних компонентів екстракту, про що свідчить істотне зниження здатності спричиняти алергію (алергенності), визначене методом EAST (ензим-алергосорбентний тест)-інгібування, завдяки чому покращується профіль безпеки;

збереження імуногенних властивостей отриманого продукту (тобто здатність спричиняти корисну імунну відповідь). Окрім цього, ця процедура істотно не змінює молекулярний розмір алергенних компонентів отриманого екстракту, який є прийнятним для розсмоктування.

Фармакодинаміка.

Специфічна сублінгвальна імунотерапія є методом лікування, який полягає у багаторазовому сублінгвальному застосуванні специфічних алергенів з метою модифікації імунологічної відповіді на алергени у пацієнтів, які страждають на захворювання, домінантним компонентом яких є патологічна алергічна реакція. Повний та точний механізм дії, яким зумовлений клінічний ефект специфічної імунотерапії повністю не відомий та не описаний. Припускають, що він пов’язаний із істотним впливом на опосередковані IgE запальні реакції, асоційовані із природним впливом алергенів. Також було продемонстровано, що специфічна сублінгвальна імунотерапія забезпечує істотне зменшення опосередкованого IgE запалення, про що свідчить зменшення алергенного запального інфільтрату (нейтрофілів та еозинофілів) та молекул адгезії (ІСАМ-1) в носовій порожнині або кон’юнктиві. Функціональна блокада різних етапів опосередкованої IgE реакції попереджує подальший запуск, механізми посилення та самозбереження алергічного запалення.

Вищенаведена інформація дає змогу припустити, що специфічна сублінгвальна імунотерапія здатна забезпечити істотне зниження алергічного запалення, а також відіграє суттєву роль у захисті органів від ураження.

Було продемонстровано, що специфічна сублінгвальна імунотерапія із застосуванням лікарського засобу Лайс амброзія забезпечує суттєве зниження алергеноспецифічної проліферації клітин в організмі людини і водночас підсилює алергеноспецифічний вроджений імунітет. Зокрема, Лайс амброзія забезпечує переключення з імунної відповіді типу Th2 (типова для алергічного запалення) на імунну відповідь типу Th1, а також активує Т-регуляторні клітини, кульмінацією чого є збільшення виділення IL-10 цитокінів. У сукупності ці ефекти свідчать про те, що механізм дії препарату Лайс амброзія пов’язаний із індукцією імунологічної переносимості алергенів, відповідальних за алергенну сенсибілізацію.

Фармакокінетика.

Фармакокінетичні властивості лікарського засобу Лайс амброзія не досліджували через характеристики активної речовини (екстракт, природний або алергоїд, який складається із суміші різних компонентів). З іншого боку, деякі з компонентів визнано головними алергенами. Їх можна очистити та використовувати в фармакокінетичних дослідженнях, що в будь-якому випадку може надати корисну інформацію. З цією метою добровольці в експериментальних умовах приймали під язик алергени або їхні хімічні модифікації (алергоїди), мічені радіонуклідами. В цих дослідженнях було продемонстровано, що і природний, і модифікований екстракти алергенів характеризуються довготривалим періодом напіввиведення — понад 20 годин — зі слизових оболонок ротової порожнини та щічних лімфатичних тканин, абсорбція з плазми крові починається через 30 хвилин після прийому та досягає рівня плато через 2 години. Лише у разі алергоїду можна продемонструвати цілі молекули в сироватці крові; тоді як у разі природнього алергену в сироватці крові виявляють лише малі фрагменти молекул, що підтверджує різницю фармакокінетичного профілю.

Саме такі дані щодо біологічного розподілу було отримано при використанні алергоїду головного алергену пилових кліщів (Der p2) та алергоїду головного алергену пилку настінниці (Parietaria) (Par j1). Оскільки різниці профілю біологічного розподілу різних алергенів, які надходять через слизові оболонки рота, не очікується, ймовірно, що аналогічна картина може спостерігатися при застосуванні алергоїдів головних алергенів (Amb a1) пилку амброзії.