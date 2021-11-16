Фармакодинаміка.

АНГЕЛОН® — лікарський засіб нового класу речовин — різнолігандних координаційних сполук з макроергічними фосфатами, молекула якого складається з аденозин-5'- трифосфату (АТФ), амінокислоти гістидину, солей магнію і калію та чинить характерну фармакологічну дію, яка не є властивою для будь-якого окремого хімічного компонента (АТФ, гістидин, К+, Mg++).

АНГЕЛОН® впливає на метаболічні процеси у міокарді, нормалізує енергетичний обмін, активність іонотранспортних систем мембран клітин, показники ліпідного складу мембран, активність мембранозв’язаних ферментів, покращує антиоксидантну систему захисту міокарда, чинить антиішемічну, мембраностабілізувальну дію, антиаритмічний ефект при суправентикулярній тахікардії.

Лікарський засіб має енергозберігаючий ефект за рахунок пригнічення активності ферменту 5'-нуклеотидази, який відповідає за швидкість гідролізу енергетичних субстратів. АНГЕЛОН® запобігає структурно-функціональним ушкодженням плазматичних мембран кардіоміоцитів, забезпечуючи зберігання кількісного та якісного складу ліпідів мембран, пригнічуючи активність мембранозв’язаних фосфоліпаз. АНГЕЛОН® пригнічує інтенсивність процесів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ), тим самим зменшує накопичення в мембранах продуктів гідролізу та переокислення фосфоліпідів жирних кислот, лізофосфоліпідів, для яких характерні виражені детергентні властивості і здатність спричиняти порушення скорочувальної та ритмічної діяльності серця при ішемії. У разі експериментальної ішемії міокарда лікарський засіб підвищує активність Na+-К+-АТФ-ази та Са2+, Mg2+-АТФ-ази і кальційзв’язуючий потенціал мембрани. АНГЕЛОН® покращує показники центральної та периферичної гемодинаміки, коронарного кровообігу, нормалізує скоротливість міокарда, що підвищує показники фізичної працездатності. В умовах ішемії лікарський засіб зменшує споживання міокардом кисню, активізує функціональний стан серця, підвищує серцевий викид, що сприяє зменшенню частоти нападів стенокардії та задишки під час фізичних навантажень.

АНГЕЛОН® відновлює нормальний синусовий ритм у хворих на пароксизмальну суправентрикулярну тахікардію з миготінням і тріпотінням передсердь, а також знижує активність ектопічних джерел ритму (передсердні та шлуночкові екстрасистоли).

АНГЕЛОН® нормалізує концентрацію калію та магнію у тканинах, знижує концентрацію сечової кислоти.

Фармакокінетика.

При введенні в організм лікарський засіб АНГЕЛОН® повільно розпадається з утворенням аденозину.