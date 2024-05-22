Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки, що знижують ризик розвитку запальних і виразкових процесів ШКТГастропро (Gastropro) Гастропро (Gastropro) (422201) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 114,41 грн Без рецепта 14 шт від 114,41 грн В наявності в 39 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Biodeal Pharmaceuticals Private Limited Форма випуску Капсули Кількість штук в упаковці 14 шт. Дієтичні добавки 8.6. Дієтичні добавки, що знижують ризик розвитку запальних і виразкових процесів ШКТ