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Гастропро (Gastropro) (422201) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Гастропро (Gastropro)
Ціна в місті Київ
від 114,41 грн
Без рецепта
14 шт від 114,41 грн
В наявності в 39 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
14 шт.
Дієтичні добавки
8.6. Дієтичні добавки, що знижують ризик розвитку запальних і виразкових процесів ШКТ