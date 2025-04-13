Київ
Про товар
100% Фруктові пюре (2 інгредієнта), які не потребують зберігання в холодильнику
Агуша пюре яблучно-полунично-малинове (Agusha apple-strawberry-raspberry puree)
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Сандора
Умови продажу
Без рецепта
Вага
90 г
Дитяче харчування
100% Фруктові пюре (2 інгредієнта), які не потребують зберігання в холодильнику
Реєстрація
12.2-18-3/5218 від 16.03.2020
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
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