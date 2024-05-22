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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинВіталголд Д3 (Vitalgold D3)

Віталголд Д3 (Vitalgold D3) (417499) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Віталголд Д3 (Vitalgold D3)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
120 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
120 шт.
Дієтичні добавки
2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин