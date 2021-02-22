Альтрено™ (Altreno™) (416992) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Альтрено™ інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
механізм дії. Третиноїн є похідною речовиною вітаміну А. Точний механізм дії третиноїну при лікуванні пацієнтів з акне невідомий.
Третиноїн із високою спорідненістю зв’язується зі специфічними рецепторами ретиноєвої кислоти, які містяться і в цитозолі, і в ядрі. Третиноїн активує 3 ядерних рецептори ретиноєвої кислоти (РРК) (РРКα, РРКβ та РРКγ), що впливають на модифікацію експресії генів та подальший синтез білка.
Дослідження біохімічного та фармакологічного профілю чітко показали, що третиноїн є потужним модулятором процесів клітинної диференціації й кератинізації, які аномально спостерігаються при патології, пов’язаній з вугровою хворобою (acne vulgaris). При місцевому застосуванні він змінює ріст і диференціювання епітелію. У пацієнтів з акне він знижує когезивність фолікулярних епітеліальних клітин зі зменшенням утворення мікрокомедонів. Окрім того, третиноїн стимулює мітотичну активність і підвищує швидкість оновлення фолікулярних епітеліальних клітин, спричиняючи екструзії комедонів.
Клінічна ефективність та безпека. Ефективність та безпеку лосьйону (емульсії нашкірної) Альтрено було досліджено у двох великих плацебо-контрольованих рандомізованих подвійних сліпих клінічних дослідженнях з ідентичним дизайном за участю 1640 пацієнтів віком від 9 років з акне середнього та тяжкого ступенів. В обох дослідженнях після лікування тривалістю до 12 тиж лосьйон Альтрено перевершував плацебо за абсолютними змінами від початкового рівня щодо кількості незапальних і запальних уражень.
У першому дослідженні абсолютна зміна від початкового рівня незапальних і запальних уражень акне становила −17,8 і −13,1 відповідно для Альтрено порівняно з −10,6 і −10,2 відповідно для наповнювача (р<0,001). Окрім того, у 16,5% пацієнтів з групи Альтрено порівняно з 6,9% учасників з групи плацебо відмічали зниження щонайменше на 2 оцінки від початкового рівня за Загальною оцінкою тяжкості дослідником (ЗОТД) та ЗОТД «чисто» або «майже чисто» на 12-му тижні.
Так само в другому дослідженні абсолютна зміна від вихідного рівня незапальних і запальних уражень акне становила −21,9 і −13,9 відповідно для Альтрено порівняно з −13,9 і −10,7 відповідно для наповнювача (р<0,001). Окрім того, у 19,8% пацієнтів з групи Альтрено порівняно з 12,5% учасників з групи плацебо відмічали зниження щонайменше на 2 оцінки від початкового рівня за ЗОТД та ЗОТД «чисто» або «майже чисто» на 12-му тижні.
Діти. Безпеку та ефективність Альтрено для місцевого лікування вугрової хвороби у дітей віком 9–17 років було встановлено на підставі двох зазначених вище багатоцентрових рандомізованих подвійних сліпих контрольованих за допомогою наповнювача досліджень, які проводилися в паралельних групах, тривалістю 12 тиж та відкритого дослідження фармакокінетики. Усього 318 дітей-учасників віком 9–17 років отримували Альтрено в цих клінічних дослідженнях.
У дітей віком до 9 років безпека та ефективність застосування препарату ще не встановлені.
Частота рецидивів після лікування акне топічним третиноїном не досліджувалася.
Фармакокінетика. Концентрації третиноїну та його основних метаболітів (ізотретиноїну та 4-оксоізотретиноїну) у плазмі крові оцінювалися у 20 учасників у відкритому, рандомізованому дослідженні фармакокінетики. Учасники віком 10–17 років з вугровою хворобою наносили приблизно 3,5 г третиноїну на шкіру всього обличчя (за винятком ділянки навколо очей та губ), шиї, верхньої частини грудної клітки, верхньої частини спини та плечей один раз на добу протягом 14 днів. Характеристику фармакокінетики одноразової дози визначали за зразками, зібраними в 1- та 2-й дні застосування препарату, а фармакокінетику в рівноважному стані — за зразками, зібраними на 14- та 15-й дні за умови повного застосування. Середні початкові скориговані Cmax та AUC0–t третиноїну та його метаболітів після щоденного застосування третиноїну один раз на добу протягом 14 днів наведено нижче:
|Сполука
|Середнє значення (±стандартне відхилення (СВ)
Сmax (нг/мл)
|Середнє значення (±СВ)
AUC0–t (нг∙год/мл)
|Третиноїн
|0,33 (0,33)
|6,46 (5,15)
|Ізотретиноїн
|0,49 (0.66)
|9,30 (9,95)
|4-оксо-ізотретиноїн
|0,57 (0,82)
|14,51 (18,28)
Середні значення концентрації третиноїну та його метаболітів (ізотретиноїну та 4-оксо-ізотретиноїну) залишаються відносно стабільними та незмінними протягом 24-годинного періоду як після застосування препарату в 1-й день, так і після використання на 14-й день. Системні концентрації третиноїну, як видно, знаходяться в стабільному або близькому до нього стані до 14-го дня. Середні коефіцієнти накопичення початкової скоригованої AUC між 14-м і 1-м днем були 1,5; 4,5 і 7,3 для третиноїну, ізотретиноїну та 4-оксо-ізотретиноїну відповідно.
Доклінічні дані з безпеки. Тести на місцеву переносимість, повторне тестування дози та чутливості шкіри з застосуванням топічного третиноїну виявили лише незначні ознаки подразнення у місцях нанесення.
Дворічне дослідження канцерогенності на мишах при дермальному застосуванні препарату проводилося з місцевим нанесенням 0,005; 0,025 та 0,05% третиноїну в гелевій формі. Попри те, що у тварин, які вижили, не спостерігали розвитку пухлин, пов’язаних з препаратом, подразлива дія лікарського засобу унеможливлювала щоденне застосування у зв’язку з викривленням інтерпретації даних і зниженням біологічної значимості цих результатів. Дослідження на безволосих мишах-альбіносах із застосуванням іншої лікарської форми дозволяють припустити, що одночасний вплив третиноїну може посилювати канцерогенний потенціал канцерогенних доз ультрафіолетового (УФ)-А та УФ-В променів імітатора сонячного випромінювання. Цей вплив був підтверджений у дослідженні на пігментованих мишах, яке проводилося пізніше, і темна пігментація не перешкодила посиленню фотокарциногенезу 0,05% третиноїну. Хоча значимість цих досліджень для людини не зрозуміла, пацієнтам слід мінімізувати вплив сонячного світла або штучних джерел УФ-випромінювання. Генотоксичний потенціал третиноїну оцінювали за допомогою бактеріального тесту на індукцію реверсій in vitro, аналізу хромосомних аберацій in vitro на лімфоцитах крові людини та мікроядерного тесту in vivo на щурах. Усі тести мали негативний результат.
У дослідженнях фертильності при застосуванні інших лікарських форм третиноїну на щурах спостерігалося незначне (статистично незначуще) зменшення кількості і рухливості сперматозоїдів при 0,5 мг/кг/добу (приблизно в 2 рази перевищує максимальну рекомендовану дозу для людини (МРДЛ) згідно з порівнянням площі поверхні тіла (ППТ) і при 100% абсорбції), а також незначне (статистично незначуще) збільшення кількості та відсотка нежиттєздатних ембріонів у самиць, які отримували 0,25 мг/кг/добу і більше (приблизно МРДЛ згідно з порівнянням ППТ і при 100% абсорбції). Третиноїн у формі гелю в концентрації 0,05% застосовувався місцево у вагітних щурів під час органогенезу у дозах 0,1, 0,3 та 1 г/кг/добу (0,05, 0,15, 0,5 мг третиноїну/кг/добу). Вади розвитку, можливо пов’язані з третиноїном (краніофаціальні аномалії (гідроцефалія), асиметрична щитоподібна залоза, варіації скостеніння та збільшені додаткові ребра), спостерігалися при дозах до 0,5 мг третиноїну/кг/добу (приблизно в 2 рази перевищують МРДЛ, згідно з порівнянням ППТ і за 100% абсорбції). Ці результати не спостерігалися у тварин з групи контролю. Інші материнські та репродуктивні показники у тварин, які отримували третиноїн, не відрізнялися від контрольних. З метою порівняння впливу на тварин та на людей визначена МРДЛ становить 4 г Альтрено, який застосовується щодня в людини з масою тіла 60 кг.
Показання Альтрено™
лікування дорослих, підлітків та дітей віком від 9 років з вугровою хворобою.
Застосування Альтрено™
спосіб застосування. Лосьйон Альтрено призначений лише для зовнішнього застосування. Наносити на ділянки шкіри, на яких з’являється акне, використовуючи достатньо лосьйону, аби злегка вкрити всю уражену ділянку. Нанесення надмірного об’єму лосьйону не забезпечить підвищення ефективності, але може підвищити ймовірність виникнення подразнення. Лосьйон (емульсію нашкірну) слід наносити кінчиками пальців, ватним або марлевим тампоном, уникаючи ділянки навколо очей, рота, крил носа та слизових оболонок. Пацієнти, які застосовують Альтрено, можуть користуватися косметичними засобами, але ділянки для лікування слід ретельно очищувати перед нанесенням лікарського засобу. Варто уникати використання в’яжучих косметичних засобів.
Дози. Дорослим та дітям віком від 9 років лосьйон Альтрено слід наносити на ділянки шкіри, уражені акне, один раз на добу.
Результати лікування можуть бути помітними через 2 тиж після його початку, але проводити його необхідно 4 або більше тижнів (до 12 тиж), перш ніж спостерігатиметься стійкий позитивний ефект.
Діти. Застосування лікарського засобу у дітей віком до 9 років протипоказане.
Протипоказання
підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин, що входить до складу лікарського засобу. Застосування лікарського засобу слід припинити, якщо відзначається підвищена чутливість до будь-якого з його компонентів.
Гостра форма екземи.
Розацеа та гострі стани запалення шкіри, особливо з періоральним дерматитом.
Наявність сонячного опіку шкіри.
Одночасне застосування з іншими препаратами для шкіри, особливо з тими, що містять кератолітичні агенти (див. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ),
У період вагітності (див. Застосування у період вагітності або годування грудьми) та жінкам, які планують вагітність.
Діти віком до 9 років.
Побічна дія
побічні реакції об’єднано в групи за класами систем і органів. У межах кожного класу частота визначається як дуже часто (>1/10); часто (від >1/100 до <1/10); нечасто (від >1/1000 до <1/100); рідко (від >1/10 000 до <1/1000); дуже рідко (<1/10 000); частота невідома (неможливо оцінити за наявними даними).
У клінічних дослідженнях лосьйону Альтрено більшість побічних реакцій були пов’язані з класом систем і органів «Шкіра та підшкірна клітковина». Більшість цих випадків (таких як еритема, печіння, поколювання, сухість та відлущування) були легкими за інтенсивністю, виникали на початку лікування і загалом їх кількість зменшувалася протягом періоду терапії.
Часто: порушення з боку шкіри та підшкірної клітковини: еритема, почервоніння, відлущування, утворення лусок, ексфоліативний дерматит, сухість, свербіж, приливи жару, печіння, висипи, відчуття поколювання або біль.
Тимчасова гіпо- або гіперпігментація.
Частота невідома: може виникнути справжня контактна алергія на третиноїн для зовнішнього застосування. Повідомлялося про підвищену сприйнятливість до сонячного світла або інших джерел УФ-В променів.
Особливості застосування
нанесення надмірного об’єму лосьйону (емульсії нашкірної) не забезпечить підвищення ефективності, але може збільшити ймовірність виникнення подразнення. Шкіра деяких людей може стати надмірно сухою, червоною або опухлою навіть при рекомендованому застосуванні. Пацієнтам необхідно призначити тимчасове зменшення об’єму або частоти застосування лікарського засобу, тимчасове або повне припинення застосування, якщо це зумовлено ступенем подразнення шкіри. Також може спостерігатися надмірна сухість шкіри; у такому разі може бути доцільним використання відповідного зволожувального засобу протягом дня.
Протягом лікування Альтрено може виникнути підвищена чутливість до сонячного світла. Надмірний вплив сонячного світла без використання сонцезахисних засобів має бути зведено до мінімуму, а також слід уникати впливу УФ-випромінювання, включно з УФ-лампами та соляріями, у період застосування Альтрено. Пацієнтам із сонячними опіками слід рекомендувати не застосовувати лікарський засіб на уражених ділянках до повного одужання через підвищену чутливість до додаткового подразнення у хворих, які отримують лікування третиноїном. Пацієнти, які можуть зазнавати значного впливу сонячного світла через свою професійну діяльність, і ті, хто має вроджену чутливість до сонячного світла, повинні дотримуватися особливої обережності. Якщо такого впливу неможливо уникнути, слід використовувати сонцезахисні засоби та захисний одяг на уражених ділянках шкіри.
Слід уникати накопичення лікарського засобу в складках шкіри або ділянках крил носа.
Лосьйон Альтрено слід наносити подалі від слизових оболонок очей, рота та носа. При потраплянні лікарського засобу на ці ділянки слід ретельно промити їх водою.
Цей препарат містить 5 мг спирту бензилового в 1 г лосьйону (емульсії нашкірної). Спирт бензиловий може мати легку місцеву подразнювальну дію та спричинити алергічні реакції.
Бутилгідрокситолуол (Е321) може спричиняти локальні шкірні реакції (наприклад контактний дерматит) чи подразнення очей та слизових оболонок.
Метилпарабен (Е218) може спричиняти алергічні реакції (можливо, уповільненого типу).
Застосування у період вагітності або годування грудьми
Вагітність. Попри те, що наявні дослідження не можуть остаточно встановити відсутність ризику, оприлюднені дані численних проспективних контрольованих обсерваційних досліджень щодо застосування топічних препаратів третиноїну під час вагітності не підтверджують зв’язку між топічним третиноїном та серйозними вродженими вадами або викиднем. Наявні дослідження мають методологічні обмеження, у тому числі невеликий обсяг вибірки та, в деяких випадках, відсутність фізикального огляду фахівцем із лікування пацієнтів з вродженими вадами розвитку. Існують опубліковані звіти про випадки впливу топічного третиноїну на немовлят протягом І триместру вагітності, які описують серйозні вроджені вади, подібні тим, що спостерігаються в немовлят, які зазнали впливу пероральних ретиноїдів: однак не було виявлено жодної закономірності у виникненні вад розвитку й не було встановлено причинно-наслідкового зв’язку в цих випадках. Значення цих спонтанних повідомлень стосовно ризику для плода невідоме.
Дослідження на тваринах із місцевим нанесенням третиноїну не виявило ніякої репродуктивної токсичності (див. Доклінічні дані з безпеки), хоча дані літератури вказують на те, що високі дози третиноїну для місцевого застосування можуть бути фетотоксичними.
Лосьйон Альтрено протипоказаний до застосування (див. ПРОТИПОКАЗАННЯ) в період вагітності або у жінок, які планують вагітність.
Якщо препарат застосовують у період вагітності або якщо пацієнтка завагітніла в період застосування цього лікарського засобу, терапію необхідно припинити.
Період годування грудьми. Невідомо, чи наявний третиноїн у грудному молоці після місцевого нанесення. Слід дотримуватися обережності при застосуванні лосьйону Альтрено жінкам, які годують грудьми.
Необхідно враховувати користь грудного вигодовування для розвитку та здоров’я, а також клінічну потребу матері в Альтрено та будь-які потенційні негативні впливи препарату на дитину, що перебуває на грудному вигодовуванні.
Фертильність. Див. Доклінічні дані з безпеки.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Лосьйон Альтрено не має або має незначний вплив на здатність керувати транспортними засобами та роботу з механізмами.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
слід уникати одночасного застосування з іншими топічними або пероральними ретиноїдними препаратами. Медичні або абразивні мила та мийні засоби, засоби, які мають сильний підсушувальний ефект, а також засоби з високою концентрацією спирту, альфа-гідроксикислот або в’яжучих речовин слід застосовувати з обережністю через можливу взаємодію з третиноїном.
Слід дотримуватися обережності при одночасному застосуванні у пацієнтів з акне топічних безрецептурних препаратів, які містять перекис бензоїлу, сірку, резорцинол або саліцилову кислоту, і Альтрено. Перед нанесенням Альтрено на ділянки, оброблені цими препаратами, бажано зачекати, поки їх подразнювальна дія послабиться.
Передозування
Лосьйон Альтрено призначений лише для зовнішнього застосування. При нанесенні завеликої кількості лікарського засобу може виникнути виражене почервоніння, відлущування або дискомфорт. Пероральний прийом великих кількостей лікарського засобу може призвести до тих самих побічних реакцій, що й при надмірному пероральному застосуванні вітаміну А (наприклад сухість шкіри, свербіж, артралгія, блювання, анорексія). Якщо лосьйон випадково проковтнули, та якщо це сталося нещодавно, слід вжити заходів, що сприяють швидкому спорожненню шлунка.
Умови зберігання
за температури 20–25 °С. Допустиме відхилення — 15–30 °С. Захищати від заморожування. Зберігати в недоступному для дітей місці.