ТРЕТИНОЇН (TRETINOINUM) Діюча речовина
природний метаболіт ретинолу, належить до класу ретиноїдів, що включає природні і синтетичні аналоги; індукує диференціацію і пригнічує проліферацію трансформованих кліток гемопоезу, у тому числі при мієлолейкозі у людини; механізм дії при г. промієлоцитарному лейкозі (ГПМЛ) полягає в зміні зв’язування трансретиноєвої к-ти з ядерними рецепторами ретиноєвої кислоти (РРК), причому a-рецептор ретиноєвої к-ти також змінюється внаслідок злиття з білком PML.
г. промієлоцитарний лейкоз з метою індукції ремісії; призначають пацієнтам з рецидивами після стандартної хіміотерапії (антрацикліни та цитозин арабінозиду або їх аналоги) або рефрактерним до будь-якої хіміотерапії.
добова доза 45 мг/м2 перорально, в 2 прийоми для дорослих (8 капс.);капс. слід запивати водою та не слід розжовувати; рекомендується приймати капс. разом з їжею або відразу після прийому їжі; для дітей така сама доза (45 мг/м2), якщо не виникають тяжкі токсичні явища (наприклад, нестерпний головний біль); лікування продовжувати до досягнення повної ремісії або максимально до 90 днів, потім перейти на стандартну схему консолідуючої хіміотерапії; при нирковій або печінковій недостатності зменшити дозу до 25 мг/м2.
гіперчутливість до препарату, ретиноїдів або до будь-якого іншого компонента препарату; вагітність, годування груддю; одночасне застосування тетрациклінів та вітаміну А; алергія на сою чи арахіс.
гіпервітаміноз А; некротичний фасциїт; тромбоцитемія, базофілія; зниження апетиту; гіперкальціємія; сплутаність свідомості, тривожність, депресія, безсоння; головний біль, підвищення внутрішньочерепного тиску, доброякісна внутрішньочерепна гіпертензія, запаморочення, парестезія; інсульт; порушення зору, кон’юнктивальні розлади; порушення слуху; порушення серцевого ритму, припливи; ІМ, тромбоз, васкуліт; ДН, сухість у носі, астма; сухість у ротовій порожнині, нудота, блювання, біль у животі, діарея, запори, панкреатит, хейліт, зниження апетиту; еритема, висипання, свербіж, посилене потовиділення; частота невідома - вузликова еритема, г. фебрильний нейтрофільний дерматоз, сухість, випадіння волосся; біль у кістках; міозит; інфаркт нирки; виразки статевих органів; біль у грудях, озноб, нездужання; підвищення рівнів тригліцеридів, креатиніну, холестерину та трансаміназ, гістаміну у крові.