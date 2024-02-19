добова доза 45 мг/м2 перорально, в 2 прийоми для дорослих (8 капс.);капс. слід запивати водою та не слід розжовувати; рекомендується приймати капс. разом з їжею або відразу після прийому їжі; для дітей така сама доза (45 мг/м2), якщо не виникають тяжкі токсичні явища (наприклад, нестерпний головний біль); лікування продовжувати до досягнення повної ремісії або максимально до 90 днів, потім перейти на стандартну схему консолідуючої хіміотерапії; при нирковій або печінковій недостатності зменшити дозу до 25 мг/м2.