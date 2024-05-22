Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяТермальна вода, освіжаючий спрей, міцелярний лосьонВода термальна (Thermal water) Вода термальна (Thermal water) (416511) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 199,57 грн Без рецепта 1 шт від 199,57 грн 1 шт від 296,97 грн В наявності в 29 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник IVATHERM Ltd Об'єм 100 мл Косметичні засоби 1.2. Термальна вода, освіжаючий спрей, міцелярний лосьон