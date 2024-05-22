Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексівДейлі вітс мульти (Daily vits multi) Дейлі вітс мульти (Daily vits multi) (413205) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 340,51 грн Без рецепта 30 шт від 340,51 грн В наявності в 621 аптеці Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник NOW INTERNATIONAL Форма випуску Таблетки Кількість штук в упаковці 30 шт. Дієтичні добавки 2.3. Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів