Засоби для догляду за ротовою порожниною

Корега подвійна сила (Corega double strength)

КОРЕГА ПОДВІЙНА СИЛА ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки №30
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 102,13 грн
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Характеристики
Виробник
ГлаксоСмітКляйн
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Медичні вироби