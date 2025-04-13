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Засоби для догляду за ротовою порожниною
Корега подвійна сила (Corega double strength)
Ціни в містах поряд
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від
102,13
грн
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Характеристики
Виробник
ГлаксоСмітКляйн
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Медичні вироби
Засоби для догляду за ротовою порожниною
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
102,13
грн
В 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
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