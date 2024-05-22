Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки загальнозміцнювальної діїБатончик кокосовий Здоровий перекус (Healthy snack coconut bar) Батончик кокосовий Здоровий перекус (Healthy snack coconut bar) (409501) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 23,42 грн Без рецепта 1 шт від 23,42 грн 1 шт від 20,00 грн В наявності в 64 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Вітапак Вага 40 г Дієтичні добавки 2.6. Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії