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БАТОНЧИК "ЗДОРОВИЙ ПЕРЕКУС" КОКОСОВИЙ У ШОКОЛАДНІЙ ГЛАЗУРІ 40 г, №1 - Київ (722995) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 56 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (11)
33,00
Економія: -5,16 грн
27,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (3)
27,49
Економія: -1,95 грн
25,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (9)
30,28
Економія: -3,95 грн
26,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (5)
30,32
Економія: -3,99 грн
26,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (2)
30,28
Економія: -4,29 грн
25,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (12)
27,54
Економія: -3,52 грн
24,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 14
Всього: упаковка (4)
39,48
Економія: -4,97 грн
34,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
Всього: упаковка (1)
30,87
Економія: -4,54 грн
26,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
Всього: упаковка (6)
27,44
Економія: -1,73 грн
25,71 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 13-А
Всього: упаковка (3)
28,04
Економія: -3,52 грн
24,52 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кирилівська, 166
Всього: упаковка (10)
27,35
Економія: -2,35 грн
25,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дашкевича Остафія, 15
Всього: упаковка (9)
27,65
Економія: -2,18 грн
25,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Всього: упаковка (6)
27,55
Економія: -2,42 грн
25,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сосюри, 3
Всього: упаковка (1)
27,95
Економія: -1,50 грн
26,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 21
Всього: упаковка (4)
27,81
Економія: -4,80 грн
23,01 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 32
Всього: упаковка (8)
28,12
Економія: -5,11 грн
23,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 30-А
Всього: упаковка (10)
30,19
Економія: -7,18 грн
23,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 50
Всього: упаковка (11)
27,28
Економія: -2,84 грн
24,44 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 31-А
Всього: упаковка (11)
27,74
Економія: -2,16 грн
25,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8-Д
Всього: упаковка (11)
29,93
Економія: -1,89 грн
28,04 грн