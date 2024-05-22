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Екстракт кори сливи африканської (African plum bark extract) (409494) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Екстракт кори сливи африканської (African plum bark extract)
Ціна в місті Київ
від 461,23 грн
Без рецепта
60 шт від 461,23 грн
В наявності в 28 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
10.2. Дієтичні добавки для підтримки функції і зниження ризику захворювань передміхурової залози