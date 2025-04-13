Активоване вугілля є сорбентом. Має велику поверхневу активність і високу сорбційну здатність. Зменшує всмоктування зі шлунково-кишкового тракту токсичних речовин, солей важких металів, алкалоїдів і глікозидів, лікарських речовин, сприяючи їх виведенню з організму.

Адсорбує на своїй поверхні гази. Показання до застосування: диспепсія, інтоксикація при дизентерії, сальмонельозу, харчовій токсикоінфекції, метеоризм, гіперсекреція соляної кислоти в шлунку, алергічні захворювання, отруєння хімічними сполуками, лікарськими препаратами (в т. ч. алкалоїдами, солями важких металів); для зменшення газоутворення при підготовці до рентгенологічного та ендоскопічного досліджень.

Ромашка є протизапальним, потогінним, заспокійливим, кровоспинним і знеболюючим засобом. Знімає спазм, прискорює регенерацію епітелію, зупиняє процеси гниття і бродіння в кишечнику, стимулює травлення, має дезінфікуючі властивості. Завдяки вмісту хамазулена відноситься до антиалергічних препаратів. Глікозиди ромашки розслаблюють гладку мускулатуру, мають атропіноподібну дію.