Карбоактив ромашка (Carboactiv chamomile)
Карбоактив ромашка інструкція із застосування
Показання до застосування
Рекомендовано вживати як дієтичну добавку до раціону харчування з метою виведення токсичних речовин з організму, поліпшення секреторної функції кишечника, зменшення процесів бродіння і газоутворення.
Склад
Вугілля активоване, подрібнені квіти ромашки, допоміжні компоненти.
Опис діючих речовин
Активоване вугілля є сорбентом. Має велику поверхневу активність і високу сорбційну здатність. Зменшує всмоктування зі шлунково-кишкового тракту токсичних речовин, солей важких металів, алкалоїдів і глікозидів, лікарських речовин, сприяючи їх виведенню з організму.
Адсорбує на своїй поверхні гази. Показання до застосування: диспепсія, інтоксикація при дизентерії, сальмонельозу, харчовій токсикоінфекції, метеоризм, гіперсекреція соляної кислоти в шлунку, алергічні захворювання, отруєння хімічними сполуками, лікарськими препаратами (в т. ч. алкалоїдами, солями важких металів); для зменшення газоутворення при підготовці до рентгенологічного та ендоскопічного досліджень.
Ромашка є протизапальним, потогінним, заспокійливим, кровоспинним і знеболюючим засобом. Знімає спазм, прискорює регенерацію епітелію, зупиняє процеси гниття і бродіння в кишечнику, стимулює травлення, має дезінфікуючі властивості. Завдяки вмісту хамазулена відноситься до антиалергічних препаратів. Глікозиди ромашки розслаблюють гладку мускулатуру, мають атропіноподібну дію.
Спосіб застосування
Дорослим по 1–2 таблетки/капсули 2–3 рази на день за 1–1,5 год до або через 2 год після вживання їжі, запивати водою. Курс прийому — 14 днів. При необхідності курс можна повторити.
Протипоказання
Індивідуальна чутливість до компонентів, вагітність, діти.
Форма випуску
Капсули по 300 мг № 20.
Термін придатності
36 місяців.