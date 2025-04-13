Активоване вугілля є сорбентом. Має велику поверхневу активність і високу сорбційну здатність. Зменшує всмоктування зі шлунково-кишкового тракту токсичних речовин, солей важких металів, алкалоїдів і глікозидів, лікарських речовин, сприяючи їх виведенню з організму.

Адсорбує на своїй поверхні гази. Показання до застосування: диспепсія, інтоксикація при дизентерії, сальмонельозу, харчовій токсикоінфекції, метеоризм, гіперсекреція соляної кислоти в шлунку, алергічні захворювання, отруєння хімічними сполуками, лікарськими препаратами (в т. ч. алкалоїдами, солями важких металів); для зменшення газоутворення при підготовці до рентгенологічного та ендоскопічного досліджень.

Корисні властивості деревію також виражаються в жовчогінній дії, посиленні вироблення шлункового соку, покращенні апетиту. Завдяки спазмолітичній дії трава деревію використовується для зменшення больових відчуттів, викликаних спазмами кишечника.

У листях кропиви міститься аскорбінова кислота (потужний антиоксидант), вітаміни В1, В2, К, хлорофіл, глікозиди, каротин, мурашина і ферулова органічні кислоти. Листя кропиви в народній медицині допомагають у разі нестачі або надлишку вітамінів (при гіпо- та авітамінозі). Також листя кропиви використовуються як профілактичний засіб для порожнини рота, перш за все зміцнення ясен, лікування гінгівіту, пародонтиту, стоматиту; при закрепах, геморої, розладі шлунка, захворюванні печінки.