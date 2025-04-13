Карбоактив м'ята, фенхель (Carboactiv mint, fennel)
Карбоактив м'ята, фенхель інструкція із застосування
Показання до застосування
Рекомендовано вживати як дієтичну добавку до раціону харчування з метою виведення токсичних речовин з організму, поліпшення секреторної функції кишечника, зменшення процесів бродіння і газоутворення.
Склад
Вугілля активоване, подрібнені квіти м’яти та фенхелю, допоміжні компоненти.
Опис діючих речовин
Активоване вугілля є сорбентом. Має велику поверхневу активність і високу сорбційну здатність. Зменшує всмоктування зі шлунково-кишкового тракту токсичних речовин, солей важких металів, алкалоїдів і глікозидів, лікарських речовин, сприяючи їх виведенню з організму.
Адсорбує на своїй поверхні гази. Показання до застосування: диспепсія, інтоксикація при дизентерії, сальмонельозу, харчовій токсикоінфекції, метеоризм, гіперсекреція соляної кислоти в шлунку, алергічні захворювання, отруєння хімічними сполуками, лікарськими препаратами (в т. ч. алкалоїдами, солями важких металів); для зменшення газоутворення при підготовці до рентгенологічного та ендоскопічного досліджень.
М’яту активно застосовують при захворюваннях верхніх дихальних шляхів і ГРЗ, в лікуванні хвороб шлунково-кишкового тракту: гастритів, колітів, метеоризму, нудоти, проносу, блювоти і закрепу. Також м’яту п’ють при печії і підвищеній кислотності, болях у шлунково-кишковому тракті, втраті апетиту і уповільненому травленні. М’яту перцеву вводять до складу зборів для лікування холециститів, гепатитів і жовчнокам’яної хвороби.
За допомогою фенхелю можна позбутися закрепу, розладу шлунка, здуття живота і спазмів. Рослина має протизапальну та спазмолітичну властивість, допомагає стимулювати виробництво шлункових ферментів, полегшує травлення і усуває неприємний запах з рота. Проявляє протимікробну, протизапальну активність, прискорює процеси регенерації (відновлення уражених тканин).
Спосіб застосування
Дорослим по 1–2 таблетки/капсули 2–3 рази на день за 1–1,5 год до або через 2 год після вживання їжі, запивати водою. Курс прийому — 14 днів. При необхідності курс можна повторити.
Протипоказання
Індивідуальна чутливість до компонентів, вагітність, діти.
Форма випуску
Таблетки по 250 мг № 10 і № 50.
Термін придатності
36 місяців.