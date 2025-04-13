Дієтичні добавки — сорбенти

Карбоактив м'ята, фенхель (Carboactiv mint, fennel)

2 препаратиЗнайти все в аптеках
Сортування: По популярності
КАРБОАКТИВ™ "ДОКТОР ВОЗНЮК"
КАРБОАКТИВ™ "ДОКТОР ВОЗНЮК"
Таблетки 0.25 г м'ята, фенхель №10
Фармаком
від 3,50 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
КАРБОАКТИВ™ "ДОКТОР ВОЗНЮК"
КАРБОАКТИВ™ "ДОКТОР ВОЗНЮК"
Таблетки 0.25 г м'ята, фенхель №50
Фармаком
Немає в наявності
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 3,50 грн
Знайти все в аптеках
Інструкція вказана для КАРБОАКТИВ™ "ДОКТОР ВОЗНЮК" таблетки 0.25 г м'ята, фенхель №10

Карбоактив м'ята, фенхель інструкція із застосування

Інструкція вказана для КАРБОАКТИВ™ "ДОКТОР ВОЗНЮК" таблетки 0.25 г м'ята, фенхель №10

Показання до застосування

Рекомендовано вживати як дієтичну добавку до раціону харчування з метою виведення токсичних речовин з організму, поліпшення секреторної функції кишечника, зменшення процесів бродіння і газоутворення.

Склад

Вугілля активоване, подрібнені квіти м’яти та фенхелю, допоміжні компоненти.

Опис діючих речовин

Активоване вугілля є сорбентом. Має велику поверхневу активність і високу сорбційну здатність. Зменшує всмоктування зі шлунково-кишкового тракту токсичних речовин, солей важких металів, алкалоїдів і глікозидів, лікарських речовин, сприяючи їх виведенню з організму.

Адсорбує на своїй поверхні гази. Показання до застосування: диспепсія, інтоксикація при дизентерії, сальмонельозу, харчовій токсикоінфекції, метеоризм, гіперсекреція соляної кислоти в шлунку, алергічні захворювання, отруєння хімічними сполуками, лікарськими препаратами (в т. ч. алкалоїдами, солями важких металів); для зменшення газоутворення при підготовці до рентгенологічного та ендоскопічного досліджень.

М’яту активно застосовують при захворюваннях верхніх дихальних шляхів і ГРЗ, в лікуванні хвороб шлунково-кишкового тракту: гастритів, колітів, метеоризму, нудоти, проносу, блювоти і закрепу. Також м’яту п’ють при печії і підвищеній кислотності, болях у шлунково-кишковому тракті, втраті апетиту і уповільненому травленні. М’яту перцеву вводять до складу зборів для лікування холециститів, гепатитів і жовчнокам’яної хвороби.

За допомогою фенхелю можна позбутися закрепу, розладу шлунка, здуття живота і спазмів. Рослина має протизапальну та спазмолітичну властивість, допомагає стимулювати виробництво шлункових ферментів, полегшує травлення і усуває неприємний запах з рота. Проявляє протимікробну, протизапальну активність, прискорює процеси регенерації (відновлення уражених тканин).

Спосіб застосування

Дорослим по 1–2 таблетки/капсули 2–3 рази на день за 1–1,5 год до або через 2 год після вживання їжі, запивати водою. Курс прийому — 14 днів. При необхідності курс можна повторити.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до компонентів, вагітність, діти.

Форма випуску

Таблетки по 250 мг № 10 і № 50.

Термін придатності

36 місяців.

Характеристики
Виробник
Фармаком
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Дієтичні добавки