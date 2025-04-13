Активоване вугілля є сорбентом. Має велику поверхневу активність і високу сорбційну здатність. Зменшує всмоктування зі шлунково-кишкового тракту токсичних речовин, солей важких металів, алкалоїдів і глікозидів, лікарських речовин, сприяючи їх виведенню з організму.

Адсорбує на своїй поверхні гази. Показання до застосування: диспепсія, інтоксикація при дизентерії, сальмонельозу, харчовій токсикоінфекції, метеоризм, гіперсекреція соляної кислоти в шлунку, алергічні захворювання, отруєння хімічними сполуками, лікарськими препаратами (в т. ч. алкалоїдами, солями важких металів); для зменшення газоутворення при підготовці до рентгенологічного та ендоскопічного досліджень.

М’яту активно застосовують при захворюваннях верхніх дихальних шляхів і ГРЗ, в лікуванні хвороб шлунково-кишкового тракту: гастритів, колітів, метеоризму, нудоти, проносу, блювоти і закрепу. Також м’яту п’ють при печії і підвищеній кислотності, болях у шлунково-кишковому тракті, втраті апетиту і уповільненому травленні. М’яту перцеву вводять до складу зборів для лікування холециститів, гепатитів і жовчнокам’яної хвороби.

За допомогою фенхелю можна позбутися закрепу, розладу шлунка, здуття живота і спазмів. Рослина має протизапальну та спазмолітичну властивість, допомагає стимулювати виробництво шлункових ферментів, полегшує травлення і усуває неприємний запах з рота. Проявляє протимікробну, протизапальну активність, прискорює процеси регенерації (відновлення уражених тканин).