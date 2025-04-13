Активоване вугілля є сорбентом. Має велику поверхневу активність і високу сорбційну здатність. Зменшує всмоктування зі шлунково-кишкового тракту токсичних речовин, солей важких металів, алкалоїдів і глікозидів, лікарських речовин, сприяючи їх виведенню з організму.

Адсорбує на своїй поверхні гази. Показання до застосування: диспепсія, інтоксикація при дизентерії, сальмонельозу, харчовій токсикоінфекції, метеоризм, гіперсекреція соляної кислоти в шлунку, алергічні захворювання, отруєння хімічними сполуками, лікарськими препаратами (в т. ч. алкалоїдами, солями важких металів); для зменшення газоутворення при підготовці до рентгенологічного та ендоскопічного досліджень.

Чорниця надає судинорозширюючу, в’яжучу, кровотворну, протизапальну, кардіотонічну, сечогінну, жовчогінну дію. Чорниця є протипроносним, кровоспинним, загальнозміцнюючим засобом. Допомагає при нічному нетриманні сечі і закрепі, активізує діяльність кишечника.

Морква добре контролює обмін вуглеводів і нормалізує травлення в цілому. Якщо у людини порушений вуглеводний обмін, то з надходженням в їжу, ці вуглеводи осідають на боках у вигляді «целюліту». Допомагає при запорах і геморої. У моркві міститься багато клітковини, що незамінне в харчуванні тих, хто страждає від ожиріння. Крім цього, морква сприяє випорожненню кишечника, виводить з нього шлаки, токсини і солі важких металів.