Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби для укладанняВіск для волосся (Hair wax) Віск для волосся (Hair wax) (404556) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 250,00 грн Без рецепта 1 шт від 250,00 грн В наявності в 1 аптеці Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ Об'єм 100 мл Косметичні засоби 3.2.2. Засоби для укладання Реєстраційне посвідчення 12.2-18-3/20328 від 04.09.2020