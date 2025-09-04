Все аптеки Украины
Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби для укладанняВіск для волосся (Hair wax)

Віск для волосся (Hair wax) (404556) - інструкція із застосування Косметичні засоби

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Віск для волосся (Hair wax)
Ціна в місті Київ
від 250,00 грн
Без рецепта
1 шт від 250,00 грн
В наявності в 1 аптеці
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Об'єм
100 мл
Косметичні засоби
3.2.2. Засоби для укладання
Реєстраційне посвідчення
12.2-18-3/20328 від 04.09.2020