Антивікова косметика

Крем проти зморшок (Anti-wrinkle cream)

4 препаратиЗнайти в аптеках
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BABARIA КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ПРОТИ ЗМОРШОК З МИГДАЛЕВОЮ ОЛІЄЮ
BABARIA КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ПРОТИ ЗМОРШОК З МИГДАЛЕВОЮ ОЛІЄЮ
50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
від 238,30 грн
в 26 аптеках
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BABARIA КРЕМ ПРОТИ ЗМОРШОК З ОЛІЄЮ ОЛИВИ
BABARIA КРЕМ ПРОТИ ЗМОРШОК З ОЛІЄЮ ОЛИВИ
50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
від 295,00 грн
в 23 аптеках
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BABARIA КРЕМ ПРОТИ ЗМОРШОК ЗІ ЗМІЇНОЮ ОТРУТОЮ
BABARIA КРЕМ ПРОТИ ЗМОРШОК ЗІ ЗМІЇНОЮ ОТРУТОЮ
50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
Немає в наявності
VERACLARA КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ З КОЛАГЕНОМ ПРОТИ ЗМОРШОК
VERACLARA КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ З КОЛАГЕНОМ ПРОТИ ЗМОРШОК
27 г №1
РИПЛЕЙ ООО
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 238,30 грн
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Характеристики
Виробник
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
50 мл
Косметичні засоби
Реєстрація
12.2-18-3/26941 від 04.12.2020