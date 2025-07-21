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Антивікова косметика
Крем проти зморшок (Anti-wrinkle cream)
4 препарати
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BABARIA КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ПРОТИ ЗМОРШОК З МИГДАЛЕВОЮ ОЛІЄЮ
50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
від
238,30
грн
в 26 аптеках
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BABARIA КРЕМ ПРОТИ ЗМОРШОК З ОЛІЄЮ ОЛИВИ
50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
від
295,00
грн
в 23 аптеках
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BABARIA КРЕМ ПРОТИ ЗМОРШОК ЗІ ЗМІЇНОЮ ОТРУТОЮ
50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
Немає в наявності
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VERACLARA КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ З КОЛАГЕНОМ ПРОТИ ЗМОРШОК
27 г №1
РИПЛЕЙ ООО
Немає в наявності
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Пакування
27 г
50 мл
Виробник
РИПЛЕЙ
Фармвей Трейдинг
Ціни в
Київ
від
238,30
грн
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Характеристики
Виробник
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
50 мл
Косметичні засоби
1.6. Антивікова косметика
Реєстрація
12.2-18-3/26941 від 04.12.2020
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