Гель для ванни та душу (Shower and bath gel) (404101) - інструкція із застосування Косметичні засоби
Ціна в місті Київ
від 141,80 грн
Без рецепта
1 шт від 141,80 грн 1 шт від 217,10 грн 1 шт від 192,04 грн 1 шт від 190,00 грн 1 шт від 208,00 грн 1 шт від 208,00 грн 1 шт від 216,00 грн 1 шт від 260,00 грн 1 шт від 260,00 грн 1 шт від 208,00 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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Об'єм
600 мл
Косметичні засоби
Реєстраційне посвідчення
12.2-18-3/5570 від 18.03.2020