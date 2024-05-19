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Косметичні засобиЗасоби для ванни та душуBABARIA ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША І ВАННИЦіни в аптеках

BABARIA ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША І ВАННИ 1000 мл з олією солодкого мигдалю - Київ (885023) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (10)
260,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
260,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21
Всього: упаковка (1)
260,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
260,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 65
Всього: упаковка (2)
260,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Всього: упаковка (2)
260,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Київ, вул. Загорівська, 17/21
Всього: упаковка (1)
260,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
Всього: упаковка (2)
260,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 4-А
Всього: упаковка (1)
260,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
Всього: упаковка (2)
260,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Броварський, 18-Д
Всього: упаковка (2)
260,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лятошинського, 14
Всього: упаковка (2)
260,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, дорога Кільцева, 12
Всього: упаковка (2)
260,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 158-К
Всього: упаковка (1)
260,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 16-А
Всього: упаковка (1)
260,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 134/1
Всього: упаковка (2)
260,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Палладіна Академіка, 7
Всього: упаковка (1)
260,00 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Крюківщина, вул. Одеська, 20
Всього: упаковка (1)
260,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гостомель, вул. Свято-Покровська, 9-Б
Всього: упаковка (1)
260,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Мечнікова, 108
Всього: упаковка (2)
260,00 грн