Вуменс мульти (Womans multi) (403654) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ціна в місті Київ
від 373,11 грн
Без рецепта
Виробник
NOW INTERNATIONAL
Форма випуску
Капсули м'які
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
Вуменс мульти інструкція із застосування
Показання
- при дефіциті вітамінів і мінералів в організмі
- при незбалансованому харчуванні
- для підвищення імунітету при будь-яких інфекційних захворюваннях
- при захворюваннях серцево-судинної системи
- при ослабленні стінок судин
- при всіх хронічних захворюваннях з порушенням обміну речовин, шкірних захворюваннях, захворюваннях органів травлення
NOW FOODS EVE WOMAN'S MULTI капсули м'які, №30
від 373,11 грн