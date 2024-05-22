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Вуменс мульти (Womans multi) (403654) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Вуменс мульти (Womans multi)
Ціна в місті Київ
від 373,11 грн
Без рецепта
30 шт від 373,11 грн 90 шт від 1105,00 грн
В наявності в 763 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули м'які
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
2.3. Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів

Вуменс мульти інструкція із застосування

Показання

  • при дефіциті вітамінів і мінералів в організмі
  • при незбалансованому харчуванні
  • для підвищення імунітету при будь-яких інфекційних захворюваннях
  • при захворюваннях серцево-судинної системи
  • при ослабленні стінок судин
  • при всіх хронічних захворюваннях з порушенням обміну речовин, шкірних захворюваннях, захворюваннях органів травлення
NOW FOODS EVE WOMAN'S MULTI
NOW FOODS EVE WOMAN'S MULTI капсули м'які, №30
від 373,11 грн
В наявності в 763 аптеках
Ціни в аптеках
NOW FOODS EVE WOMAN'S MULTI
NOW FOODS EVE WOMAN'S MULTI капсули м'які, №30
від 373,11 грн
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