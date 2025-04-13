Дієтичні добавки для поліпшення стану шкіри, нігтів, волосся

Клінікал Хаір скін енд нейлс (Clinical hair skin and nails)

NOW FOODS CLINICAL HAIR, SKIN & NAILS капсули №30
Ціни в Київ
від 581,30 грн
В 524 аптеках
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Характеристики
Виробник
NOW INTERNATIONAL
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки

Клінікал Хаір скін енд нейлс інструкція із застосування

Протипоказання

Індивідуальна непереносимість компонентів продукту. Не призначений для використання при вагітності, лактації, а також особами до 18 років. Перед прийомом препарату проконсультуйтеся з лікарем.

Умови зберігання

Контейнер слід зберігати щільно закритим, у сухому прохолодному місці подалі від нагрівальних елементів, уникати потрапляння прямих сонячних променів. Зберігати в недоступному для дітей місці.