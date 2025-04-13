Клінікал Хаір скін енд нейлс (Clinical hair skin and nails)
Характеристики
Виробник
NOW INTERNATIONAL
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Клінікал Хаір скін енд нейлс інструкція із застосування
Протипоказання
Індивідуальна непереносимість компонентів продукту. Не призначений для використання при вагітності, лактації, а також особами до 18 років. Перед прийомом препарату проконсультуйтеся з лікарем.
Умови зберігання
Контейнер слід зберігати щільно закритим, у сухому прохолодному місці подалі від нагрівальних елементів, уникати потрапляння прямих сонячних променів. Зберігати в недоступному для дітей місці.