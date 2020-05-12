Бріомосс Гіалуронік Спрей — це медичний виріб у формі спрею для горла, який під час використання покриває слизову оболонку порожнини рота та горла, створює мукоадгезивну плівку, яка захищає від подразнювального впливу зовнішніх факторів, таких як бактерії чи віруси. Медичний виріб містить натуральні екстракти ісландського моху, мальви та липи, багаті в’яжучими речовинами, які покривають слизову оболонку ротової порожнини та горла, захищаючи чутливі нервові закінчення (які відповідають за відчуття болю в горлі та реакцію кашлю).

Гіалуронова кислота, що також входить до складу спрею та є одним з активних компонентів утворюваної захисної плівки, додатково інтенсивно зволожує сухі та подразнені слизові оболонки, що приносить додаткове полегшення.

Завдяки перерахованим вище властивостям інгредієнтів засіб захищає горло, відновлює рівновагу подразненої та сухої слизової оболонки та зменшує неприємні відчуття, пов’язані із сухим кашлем та хрипотою.

Медичний виріб — Бріомосс Гіалуронік Спрей використовується для захисту та зволоження слизової оболонки ротової порожнини та горла. За рахунок захисту та зволоження слизової оболонки ротової порожнини та горла засіб зменшує відчуття сухості, печіння, біль у горлі, особливо під час ковтання. Також застосування усуває відчуття дискомфорту, спричиненого сухим кашлем та хрипотою. Рекомендується використовувати для:

– підтримки захисту слизових оболонок при запаленні ротової порожнини та горла різного походження, наприклад фарингіті, тонзиліті або афтозному стоматиті;

– зменшення дискомфорту, спричиненого сухим кашлем та хрипотою;

– для людей, які інтенсивно навантажують голосові зв’язки (вчителі, викладачі, співаки, диктори тощо);

– для людей із сухістю порожнини рота;

– для людей, які піддаються впливу особливо небезпечних зовнішніх факторів, таких як сухе, кондиційоване, холодне або забруднене повітря.