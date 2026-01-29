сухість слизових оболонок та закладеність носа — актуальна проблема як для дітей, так і для дорослих. Застуда, алергія, синусит — це все призводить до втрати комфорту легкого дихання, що найбільше дратує під час сну та прийому їжі. Відсутність правильного лікування носа може мати серйозні наслідки. Висушені слизові оболонки — ідеальне місце для розвитку інфекції верхніх дихальних шляхів.

Назорісин Рінгер Спрей — універсальний виріб для очищення та зволоження слизових оболонок носа при риніті, спричиненому інфекцією чи алергією. Це також відмінне рішення для дітей із сухістю слизової оболонки носа, викликаною різними причинами.

Точно підібрані солі, що містяться в Назорісин Рінгер Спрей, очищають порожнину носа, зволожують і забезпечують належне середовище для слизових оболонок.

Назорісин Рінгер Спрей не перешкоджає правильній роботі слизової оболонки носа і не порушує природний процес очищення носа.