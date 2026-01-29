НАЗОРІСИН РІНГЕР СПРЕЙ (NASORISYN RINGER SPRAY)
НАЗОРІСИН РІНГЕР СПРЕЙ інструкція із застосування
Склад
Склад: розчин Рінгер-лактат (точно підібрана композиція мінеральних солей: натрію хлорид, калію хлорид, кальцію хлорид та натрію лактат, вода).
Характеристика
Назорісин Рінгер Спрей — це розчин Рінгер-лактат, ізотонічний розчин мінеральних солей: натрію хлорид, калію хлорид, кальцію хлорид та натрію лактат. Розчин Рінгер-лактат за складом є максимально наближеним до фізіологічних рідин організму, тому при контакті зі слизовими оболонками він дбайливо їх зволожує та очищує без зайвого подразнення.
Назорісин Рінгер Спрей безпечний для дітей віком від 1 міс та дорослих.
Медичний виріб не містить консервантів та пропелентів.
Показання НАЗОРІСИН РІНГЕР СПРЕЙ
сухість слизових оболонок та закладеність носа — актуальна проблема як для дітей, так і для дорослих. Застуда, алергія, синусит — це все призводить до втрати комфорту легкого дихання, що найбільше дратує під час сну та прийому їжі. Відсутність правильного лікування носа може мати серйозні наслідки. Висушені слизові оболонки — ідеальне місце для розвитку інфекції верхніх дихальних шляхів.
Назорісин Рінгер Спрей — універсальний виріб для очищення та зволоження слизових оболонок носа при риніті, спричиненому інфекцією чи алергією. Це також відмінне рішення для дітей із сухістю слизової оболонки носа, викликаною різними причинами.
Точно підібрані солі, що містяться в Назорісин Рінгер Спрей, очищають порожнину носа, зволожують і забезпечують належне середовище для слизових оболонок.
Назорісин Рінгер Спрей не перешкоджає правильній роботі слизової оболонки носа і не порушує природний процес очищення носа.
Рекомендації по використанню
Назорісин Рінгер Спрей слід використовувати відповідно до інструкції.
У разі виникнення будь-яких питань слід проконсультуватися зі своїм лікарем або іншим кваліфікованим медичним працівником.
Дозування
Немовлята віком від 1 міс — 1–2 розпилення в кожен носовий хід 2–3 рази на добу.
Дорослі та діти віком від 1 року — 1–3 розпилення в кожен носовий хід 2–3 рази на добу.
Спрей має систему, яка запобігає введенню рідини в пляшку, таким чином медичний виріб можна використовувати протягом усього терміну зберігання.
Не використовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Не використовувати, якщо пляшка пошкоджена.
Спосіб використання. Зняти ковпачок, кілька разів активувати аплікатор для отримання рівномірного розпилення. Потім ввести кінець аплікатора в носовий хід і натиснути на обидві сторони основи аплікатора. Після кожного використання очистити аплікатор і надіти кришку.
Протипоказання
підвищена чутливість (алергія) до інгредієнтів медичного виробу.
Не використовувати для дітей віком до 1 міс.
Особливості застосування
з міркувань гігієни та уникнення можливого перенесення інфекції рекомендується використовувати одну пляшку для однієї людини.
З міркувань безпеки слід використовувати аплікатор лише за призначенням.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C.
Медичний виріб містить дрібні деталі!
Зберігати у недоступному для дітей місці.