Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію сечостатевої системиДієтичні добавки, що покращують функцію сечовивідної системи і з сечогінним ефектомГерба нефрон Цілюща сила (Gerba nephron Healing power) Герба нефрон Цілюща сила (Gerba nephron Healing power) (400316) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 105,00 грн Без рецепта 1 шт від 105,00 грн В наявності в 67 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Фітопродукт Форма випуску Краплі Об'єм 30 мл Дієтичні добавки 10.1. Дієтичні добавки, що покращують функцію сечовивідної системи і з сечогінним ефектом