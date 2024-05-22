Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинВітамін C Ацерола (Vitamin C Acerola) Вітамін C Ацерола (Vitamin C Acerola) (400314) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 133,80 грн Без рецепта 100 шт від 133,80 грн 100 шт від 133,80 грн 10 шт від 25,00 грн 30 шт від 50,00 грн Більше +1 В наявності в 87 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Голден-Фарм Форма випуску Таблетки Кількість штук в упаковці 100 шт. Дієтичні добавки 2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин