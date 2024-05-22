Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції ЦНСДієтичні добавки м'якої заспокійливої діїГерба спокій форте (Gerba spokiy forte)

Герба спокій форте (Gerba spokiy forte) (400306) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Герба спокій форте (Gerba spokiy forte)
Ціна в місті Київ
від 110,00 грн
Без рецепта
20 шт від 110,00 грн
В наявності в 62 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
1.1. Дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії