Аскорбінова кислота+цинк (Ascorbic acid+zinc) (398991) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
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Аскорбінова кислота+цинк інструкція із застосування
Показання до застосування
Рекомендовано як додаткове джерело вітаміну С та цинку. Сприяє нормалізації метаболічних процесів в організмі, підвищенню імунітету, при судинних порушеннях, покращенню функціонування органу зору, стану шкіри, волосся та нігтів, має антиоксидантні властивості.
Склад
Аскорбінова кислота — 28% (вітамін С — 70 мг), цинку оксид — 7,6% (еквівалентно Zn++ — 15 мг), допоміжні компоненти.
Опис діючих речовин
Цинк (Zn) є мікроелементом, який входить до складу більше 300 гормонів і ферментів в організмі людини і бере участь у всіх життєво важливих процесах. В організмі людини цинк міститься в клітинах, м’язах, шкірі, волоссі, тканинах кісток і чоловічих яєчках. Цей мікроелемент є індикатором здоров’я і надає велике значення на весь організм в цілому:
— стимулює роботу імунної системи;
— бере участь у формуванні кісткової системи, сполучної тканини і в зростанні клітин організму;
— покращує процес регенерації шкірних покривів;
— стимулює рістволосся і нігтів, підтримує їх в хорошому стані;
— активізує білковий, жировий і вуглеводний обміни;
— цинк необхідний для секреції, продукування та утилізації інсуліну, який бере участь в обміні вуглеводів;
— бере участь у процесах обміну, які відбуваються в надниркових залозах, щитовидній залозі, гіпофізі, яєчниках і сім’яниках;
— впливає на формування чоловічих статевих гормонів і покращує функціональний стан передміхурової залози;
— забезпечує прозорість кришталика ока і стабільність сітківки, є переважною мінеральною речовиною в структурі ока;
— покращує всмоктування вітаміну Е, регулює обмін вітаміну А в організмі;
— сприяє нормальній роботі печінки;
— необхідний для правильного функціонування смакових і нюхових рецепторів;
— підтримує і покращує пам’ять.
Аскорбінова кислота (вітамін С) — один з найвідоміших вітамінів. Активний учасник регуляції окисно-відновних процесів в організмі, вуглеводного обміну, процесу згортання крові, регенерації тканин. Сприяє зменшенню проникності судинної стінки, має антиагрегантні (попереджує утворення тромбів) і виражені антиоксидантні властивості, сприяє уповільненню процесу старіння організму. Необхідна для підтримки здорових зубів, ясен, кісток, хрящової і сполучної тканини. Відіграє важливу роль в утворенні колагену в організмі, покращує всмоктування заліза. Підвищує опір організму інфекціям, сприяє пригніченню медіаторів запалення і алергічних реакцій, виявляє антигістамінний ефект. У людському організмі немає значних резервів вітаміну С, тому необхідно систематичне, регулярне надходження цього вітаміну з їжею. Основними джерелами аскорбінової кислоти є рослини. Особливо багато аскорбінової кислоти міститься в перці, хроні, ягодах горобини, чорної смородини, суниці, полуниці, в апельсинах, лимонах, мандаринах, капусті (як свіжій, так і квашеній), в шпинаті. Необхідно пам’ятати про те, що вітамін С легко руйнується при тепловій обробці продуктів, під дією світла. Людям, що страждають залежністю від куріння, слід враховувати, що кожна сигарета руйнує близько 25 мг вітаміну С.
Спосіб застосування
Дорослим по 1–2 таблетки на день під час прийому їжі. Не перевищувати рекомендовану добову норму вживання. Курс прийому — до одного місяця, в подальшому термін споживання та можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем. Перед застосуванням необхідна консультація лікаря.
Протипоказання
Індивідуальна чутливість до компонентів, вагітні та жінки в період лактації, діти до 12 років.
Форма випуску
Таблетки 0,25 г № 100.
Термін придатності
36 місяців.