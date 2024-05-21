Цинк (Zn) є мікроелементом, який входить до складу більше 300 гормонів і ферментів в організмі людини і бере участь у всіх життєво важливих процесах. В організмі людини цинк міститься в клітинах, м’язах, шкірі, волоссі, тканинах кісток і чоловічих яєчках. Цей мікроелемент є індикатором здоров’я і надає велике значення на весь організм в цілому:

— стимулює роботу імунної системи;

— бере участь у формуванні кісткової системи, сполучної тканини і в зростанні клітин організму;

— покращує процес регенерації шкірних покривів;

— стимулює рістволосся і нігтів, підтримує їх в хорошому стані;

— активізує білковий, жировий і вуглеводний обміни;

— цинк необхідний для секреції, продукування та утилізації інсуліну, який бере участь в обміні вуглеводів;

— бере участь у процесах обміну, які відбуваються в надниркових залозах, щитовидній залозі, гіпофізі, яєчниках і сім’яниках;

— впливає на формування чоловічих статевих гормонів і покращує функціональний стан передміхурової залози;

— забезпечує прозорість кришталика ока і стабільність сітківки, є переважною мінеральною речовиною в структурі ока;

— покращує всмоктування вітаміну Е, регулює обмін вітаміну А в організмі;

— сприяє нормальній роботі печінки;

— необхідний для правильного функціонування смакових і нюхових рецепторів;

— підтримує і покращує пам’ять.

Аскорбінова кислота (вітамін С) — один з найвідоміших вітамінів. Активний учасник регуляції окисно-відновних процесів в організмі, вуглеводного обміну, процесу згортання крові, регенерації тканин. Сприяє зменшенню проникності судинної стінки, має антиагрегантні (попереджує утворення тромбів) і виражені антиоксидантні властивості, сприяє уповільненню процесу старіння організму. Необхідна для підтримки здорових зубів, ясен, кісток, хрящової і сполучної тканини. Відіграє важливу роль в утворенні колагену в організмі, покращує всмоктування заліза. Підвищує опір організму інфекціям, сприяє пригніченню медіаторів запалення і алергічних реакцій, виявляє антигістамінний ефект. У людському організмі немає значних резервів вітаміну С, тому необхідно систематичне, регулярне надходження цього вітаміну з їжею. Основними джерелами аскорбінової кислоти є рослини. Особливо багато аскорбінової кислоти міститься в перці, хроні, ягодах горобини, чорної смородини, суниці, полуниці, в апельсинах, лимонах, мандаринах, капусті (як свіжій, так і квашеній), в шпинаті. Необхідно пам’ятати про те, що вітамін С легко руйнується при тепловій обробці продуктів, під дією світла. Людям, що страждають залежністю від куріння, слід враховувати, що кожна сигарета руйнує близько 25 мг вітаміну С.