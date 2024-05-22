Фармакодинамiка.

Антисептичний засіб, що є комплексом йоду та полімеру полівінілпіролідону, ефективний при рН від 2 до 7. Бактерицидна дія обумовлена вільним активним йодом, який виділяється з комплексу повідон-йоду. Вільний йод чинить швидкий бактерицидний ефект, а полімер є депо для йоду, таким чином підтримується постійна концентрація активного йоду.

Вільний йод як сильний окислювач реагує на молекулярному рівні з нерозчинними жирними кислотами і сульфідними (SH) та гідроксильними (ОН) групами амінокислот, що входять до складу ферментів і структурних білків мікроорганізмів, інактивуючи чи руйнуючи ці білки.

Активна речовина лікарського засобу має широкий антимікробний спектр дії, а саме діє на грампозитивні та грамнегативні бактерії, віруси, гриби, особливо роду кандида (Candida), а також на деякі найпростіші мікроорганізми. Однак для повної інактивації деяких вірусів та бактеріальних спор необхідний досить тривалий період дії лікарського засобу.

Механізм дії унеможливлює виникнення первинної резистентності на лікарський засіб. Також не відомі випадки виникнення вторинної резистентності після тривалого періоду його використання.

При утворенні комплексу із полівінілпіролідоном йод значною мірою втрачає місцевоподразнювальну дію, що притаманна спиртовим розчинам йоду, і тому добре переноситься шкірою, слизовими оболонками та ураженими поверхнями.

Фармакокінетика.

Після застосування повідон-йоду можлива деяка його абсорбція, що залежить від місця, кількості та тривалості застосування лікарського засобу.

При нанесенні на непошкоджену шкіру всмоктується дуже невелика кількість йоду. Збільшення абсорбції можливе після тривалого застосування на слизових оболонках, великих ранових поверхнях та опіках, особливо після промивання порожнин тіла.

Всмоктування і ниркова екскреція повідон-йоду залежить від його молекулярної маси.

Молекулярна маса від 35000 до 50000 утримується, перш за все, ретикулогістіоцитарною системою. Проте відсутні повідомлення щодо депонування (накопичення) йоду чи інших змін в організмі при місцевому застосуванні повідону-йоду, у порівнянні із внутрішньовенним або підшкірним застосування лікарських засобів, що містять повідон.

У людей зі здоровою щитовидної залозою більш високий вміст йоду не тягне за собою клінічно значущих змін в стані щитовидної залози.

При нормальних процесах обміну йоду надлишковий йод видаляється нирками.