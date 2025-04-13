Комплексної дії (мультифункціональні)

Зубна паста з детокс-ефектом (Detox toothpaste)

ЗУБНА ПАСТА З ДЕТОКС-ЕФЕКТОМ тм "DAS EXPERTEN" DETOX 70 мл №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 83,00 грн
В 19 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Das Experten Corporation
Форма випуску
Detox
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
70 мл
Косметичні засоби
Реєстрація
602-123-20-3/48372 від 06.12.2018