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Комплексної дії (мультифункціональні)
Зубна паста з детокс-ефектом (Detox toothpaste)
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від
83,00
грн
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Характеристики
Виробник
Das Experten Corporation
Форма випуску
Detox
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
70 мл
Косметичні засоби
4.1.1.2.5. Комплексної дії (мультифункціональні)
Реєстрація
602-123-20-3/48372 від 06.12.2018
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
83,00
грн
В 19 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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