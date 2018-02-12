Медичні виробиІнші вироби для лікуванняРідиниРозчини для промивання, зрошування, лікуванняpH5 засіб для миття рук (pH5 hand wash) pH5 засіб для миття рук (pH5 hand wash) (397504) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 292,10 грн Без рецепта 1 шт від 292,10 грн В наявності в 53 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Байєрсдорф Об'єм 250 мл Медичні вироби Розчини для промивання, зрошування, лікування Реєстраційне посвідчення 12.2-18-3/8413 від 17.04.2020