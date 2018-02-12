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pH5 засіб для миття рук (pH5 hand wash) (397504) - інструкція із застосування Медичні вироби

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pH5 засіб для миття рук (pH5 hand wash)
Ціна в місті Київ
від 292,10 грн
Без рецепта
1 шт від 292,10 грн
В наявності в 53 аптеках
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Виробник
Об'єм
250 мл
Медичні вироби
Розчини для промивання, зрошування, лікування
Реєстраційне посвідчення
12.2-18-3/8413 від 17.04.2020