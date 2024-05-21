Алакор призначають в/м або в/в (струминно, краплинно). Дози підбирають індивідуально. При інфузійному способі введення препарат слід розводити у фізіологічному р-ні натрію хлориду (200 мл). Починають лікування дорослих з дози 50–100 мг 1-3 рази на добу, поступово підвищуючи дозу до отримання терапевтичного ефекту. Струминно Алакор вводять повільно протягом 5–7 хв, краплинно — зі швидкістю 40–60 крапель за 1 хв. Максимальна добова доза не повинна перевищувати 1200 мг.

При гострих порушеннях мозкового кровообігу Алакор призначають дорослим у комплексній терапії в перші 2–4 дні в/в струминно або краплинно по 200-500 мг 1 раз на добу, потім в/м по 200–500 мг 2–3 рази на добу. Термін лікування становить 14 діб.

При черепно-мозковій травмі та наслідках черепно-мозкових травм Алакор застосовують протягом 10–15 днів шляхом в/в краплинного введення по 200–500 мг 2–4 рази на добу.

При дисциркуляторній енцефалопатії у фазі декомпенсації Алакор слід застосовувати в/в струминно або краплинно в дозі 200–500 мг 1–2 рази на добу протягом 14 днів. Потім препарат вводять в/м по 100–250 мг на добу протягом наступних 2 тиж.

Для курсової профілактики дисциркуляторної енцефалопатії препарат дорослим вводять в/м по 200–250 мг 2 рази на добу протягом 10–14 днів.

При легких когнітивних порушеннях у хворих літнього віку та при тривожних станах препарат застосовують в/м в дозі 100–300 мг на добу протягом 14–30 днів.

При гострому інфаркті міокарда Алакор вводять в/в або в/м протягом 14 діб на тлі традиційної терапії інфаркту міокарда, що включає нітрати, блокатори β-адренорецепторів, інгібітори АПФ, тромболітики, антикогулянтні та антиагрегантні засоби, а також симптоматичні засоби за показаннями. У перші 5 діб для досягнення максимального ефекту бажане в/в введення Алакору, в наступні 9 діб можливе в/м його введення. В/в введення Алакору проводять шляхом краплинної інфузії, повільно (щоб уникнути побічних ефектів), з 0,9% р-ном хлориду натрію або 5% р-ном декстрози (глюкози) в об’ємі 100–150 мл протягом 30–90 хв. За необхідності можливе повільне струминне введення Алакору протягом не менше 5 хв.

Введення Алакору (в/в або в/м) здійснюють 3 рази на добу, через кожні 8 год. Добова терапевтична доза становить 6–9 мг на кожен кілограм маси тіла на добу, разова доза — 2–3 мг/кг маси тіла. Максимальна добова доза не повинна перевищувати 800 мг, разова — 250 мг.

При відкритокутовій глаукомі різних стадій Алакор застосовують у складі комплексної терапії в/м по 100–300 мг на добу, 1–3 рази на добу протягом 14 днів.

При абстинентному алкогольному синдромі Алакор вводять у дозі 200–500 мг в/в або в/м 2–3 рази на добу протягом 5–7 днів.

При гострій інтоксикації антипсихотичними засобами дорослим препарат вводять в/в в дозі 200–500 мг на добу протягом 7-14 днів.

При гострих гнійно–запальних процесах черевної порожнини (гострий некротичний панкреатит, перитоніт) препарат призначають у першу добу як у передопераційний, так і в післяопераційний період. Дози залежать від форми та тяжкості захворювання, поширеності процесу, клінічного перебігу. Відміна препарату повинна проводитись поступово, тільки після стійкого позитивного клінічно–лабораторного ефекту.

При гострому набряковому (інтерстиціальному) панкреатиті Алакор призначають дорослим по 200–500 мг 3 рази на добу в/в краплинно (з ізотонічним р-ном натрію хлориду) та в/м. Легкий ступінь тяжкості: по 100–200 мг 3 рази на добу в/в краплинно (з ізотонічним р-ном натрію хлориду) та в/м. Середній ступінь тяжкості: дорослим — по 200 мг 3 рази на добу в/в краплинно (з ізотонічним р-ном натрію хлориду). Тяжкий перебіг: у пульс–дозуванні 800 мг у першу добу при дворазовому введенні, далі — по 200–500 мг 2 рази на добу з поступовим зниженням добової дози. Дуже тяжкий перебіг: у початковій дозі 800 мг на добу до стійкого купірування прояву панкреатогенного шоку, після стабілізації стану — по 300–500 мг 2 рази на добу в/в краплинно (з ізотонічним р-ном натрію хлориду) з поступовим зниженням добової дози.

Діти. Суворо контрольованих клінічних досліджень безпеки застосування препарату дітям не проводилося, тому Алакор протипоказано застосовувати цій категорії пацієнтів.