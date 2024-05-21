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Алко велл (Alco well) (397100) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Алко велл (Alco well)
Ціна в місті Київ
від 150,00 грн
Без рецепта
10 шт, 370 мг від 150,00 грн
В наявності в 157 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
370 мг
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Дієтичні добавки
14.2. Дієтичні добавки, що сприяють детоксикації організму