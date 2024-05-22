Депріліум® (Deprilium®) (392891) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Депріліум інструкція із застосування
Характеристика
S-аденозил-L-метіонін — речовина природного походження, що міститься в усіх клітинах організму та бере участь у понад 200 метаболічних процесах. S-аденозил-L-метіонін проникає через ГЕБ та бере участь у синтезі нейромедіаторів ЦНС (зокрема серотоніну, катехоламінів, мелатоніну, гістаміну).
L-метилфолат — біологічно активна форма фолієвої кислоти (вітамін B9), яка є важливою поживною речовиною. За даними низки досліджень, при депресіях відмічають зниження рівня фолату у сироватці крові. L-метилфолат не потребує додаткових перетворень в організмі і є єдиною формою фолієвої кислоти, яка проникає через ГЕБ. Метилфолат відіграє важливу роль у синтезі основних нейромедіаторів ЦНС, амінокислот, білків та нуклеїнових кислот.
Метилкобаламін — одна з активних форм вітаміну B12. Вітамін B12 бере участь у поділі клітин та кровотворенні і має вирішальне значення для нормального функціонування нервової тканини. Низький рівень вітаміну B12 відмічають в осіб із депресивним синдромом. Порівняно з іншими формами вітаміну B12 метилкобаламін краще транспортується в органели нейронів. Його обмін тісно пов’язаний з фолатом та S-аденозил-L-метіоніном. Метилкобаламін відіграє важливу роль у метаболізмі нейромедіаторів, відповідає за регенерацію й утворення мієлінових оболонок, які захищають нервове волокно і забезпечують правильну та ефективну передачу нервового імпульсу.
Рекомендації з вживання
Депріліум® рекомендований як додаткове джерело амінокислот та вітамінів для нормалізації функціонування нервової системи при пригніченому психоемоційному стані, апатії, зниженій концентрації уваги та працездатності, пов’язаних з порушенням обміну центральних нейромедіаторів (серотоніну, норадреналіну тощо). Депріліум® має нейропротекторні властивості, сприяє покращенню настрою і самопочуття, підвищує когнітивні функції та працездатність. Депріліум® компенсує дефіцит фолієвої кислоти та вітаміну В12 в організмі, що сприяє нормалізації психоемоційного стану.
Вживати дорослим по 1–2 капсулі на добу за 30 хв до або через 1 год після їди (але не пізніше 16:00), запиваючи достатньою кількістю питної води.
Рекомендований курс вживання: 1–3 міс. За необхідності курс вживання може бути скориговано лікарем.
Перед вживанням рекомендовано проконсультуватися з лікарем.
Протипоказання
період вагітності, годування грудьми, дитячий вік, індивідуальна непереносимість компонентів, біполярні розлади, злоякісні новоутворення, захворювання системи крові.
Умови зберігання
при температурі 4–25 °С.