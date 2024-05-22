S-аденозил-L-метіонін — речовина природного походження, що міститься в усіх клітинах організму та бере участь у понад 200 метаболічних процесах. S-аденозил-L-метіонін проникає через ГЕБ та бере участь у синтезі нейромедіаторів ЦНС (зокрема серотоніну, катехоламінів, мелатоніну, гістаміну).

L-метилфолат — біологічно активна форма фолієвої кислоти (вітамін B 9 ), яка є важливою поживною речовиною. За даними низки досліджень, при депресіях відмічають зниження рівня фолату у сироватці крові. L-метилфолат не потребує додаткових перетворень в організмі і є єдиною формою фолієвої кислоти, яка проникає через ГЕБ. Метилфолат відіграє важливу роль у синтезі основних нейромедіаторів ЦНС, амінокислот, білків та нуклеїнових кислот.

Метилкобаламін — одна з активних форм вітаміну B 12 . Вітамін B 12 бере участь у поділі клітин та кровотворенні і має вирішальне значення для нормального функціонування нервової тканини. Низький рівень вітаміну B 12 відмічають в осіб із депресивним синдромом. Порівняно з іншими формами вітаміну B 12 метилкобаламін краще транспортується в органели нейронів. Його обмін тісно пов’язаний з фолатом та S-аденозил-L-метіоніном. Метилкобаламін відіграє важливу роль у метаболізмі нейромедіаторів, відповідає за регенерацію й утворення мієлінових оболонок, які захищають нервове волокно і забезпечують правильну та ефективну передачу нервового імпульсу.