АЦЕРОЛА - C 250 З БІОФЛАВОНОЇДАМИ (ACEROLA - C 250 WITH BIOFLAVONOIDES) (392887) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
- Інструкція
Ціна в місті Київ
Без рецепта
Виробник
Нутрімед
Форма випуску
Капсули
Дозування
570 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
В справочнику «Компендіум» 2020 року по препарату АЦЕРОЛА — C 250 З БІОФЛАВОНОЇДАМИ (ACEROLA — C 250 WITH BIOFLAVONOIDES) була представлена наступна інформація
ХАРАКТЕРИСТИКА:
Ацерола-С 250 з біофлавоноїдами рекомендовано вживати як додаткове джерело натурального вітаміну С та цитрусових біофлавоноїдів при збільшеній потребі або дефіциті цих нутрієнтів. Ацерола-С 250 з біофлавоноїдами сприяє нормалізації функціонального стану імунної системи, у тому числі в період гострих респіраторних вірусних інфекцій.
Ацерола-С 250 з біофлавоноїдами:
• має антиоксидантні та загальнозміцнювальні властивості;
• сприяє підвищенню опірності імунної системи;
• сприяє синтезу колагену та зміцненню стінок судин;
• сприяє швидкому загоєнню ран;
• має антиагрегантні властивості;
• зміцнює серцево-судинну систему.
Ацерола (Malpighia emarginata) — також відома як барбадоська вишня, є одним із найбагатших природних джерел аскорбінової кислоти у світі. Плоди ацероли містять вітаміну С в 50–100 разів більше, ніж апельсини чи лимони. Доведено, що вітамін С ацероли засвоюється людиною краще, ніж синтетична аскорбінова кислота. Плоди ацероли також містять багато фітонутрієнтів, таких як фенольні сполуки каротиноїдів, антоціани та флавоноїди, що мають виражені антиоксидантні властивості і є синергістами аскорбінової кислоти. Також доведена протимікробна, гіпоглікемічна та гепатопротекторна дія ацероли.
Вітамін С (Vitamine C) або аскорбінова кислота належить до групи водорозчинних вітамінів. Оскільки вітамін С не синтезується самостійно, дуже важливо забезпечити його постійне надходження до організму. Рівень вітаміну С у крові є маркером здоров’я. Аскорбінова кислота бере участь в окисно-відновних реакціях, регуляції вуглеводного та білкового обмінів і синтезі багатьох гормонів. Вітамін С підвищує неспецифічну резистентність організму і нормалізує роботу імунної системи. Вживання аскорбінової кислоти скорочує тривалість перебігу ГРВІ. Вітамін С сприяє нормальному утворенню колагену для підтримки функцій шкіри, судин, ясен, хрящів та зубів та пришвидшує загоєння ран.
Цитрусові біофлавоноїди є природним доповненням до вітаміну С і містяться в основному в шкірці грейпфрутів, лимонів і апельсинів. Основне завдання біофлавоноїдів — мінімізувати дію вільних радикалів, які руйнують клітини і провокують збій у функціонуванні всього організму. Цитрусові біофлавоноїди чинять антиоксидантну, тонізуючу і відновлювальну дію. Вживаються при загальному стані втоми, зменшенні маси тіла, інфекційних і вірусних захворюваннях, зміцнюють судинну систему та сприяють зміцненню імунітету. Цитрусові біофлавоноїди сприяють кращому засвоєнню вітаміну С та підвищують його біодоступність.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВЖИВАННЮ:
Ацерола-С 250 з біофлавоноїдами рекомендована як додаткове джерело натурального вітаміну С та біофлавоноїдів цитрусових для нормалізації функціонального стану імунної системи та відновлення тонусу і життєвих сил організму, у тому числі в період ГРВІ. Ацерола-С 250 з біофлавоноїдами має антиоксидантні та загальнозміцнювальні властивості, сприяє підвищенню опірності імунної системи, синтезу колагену та зміцненню стінок судин, зменшенню розвитку кровоточивості ясен і появи синців. Ацерола-С 250 з біофлавоноїдами є природним джерелом натурального вітаміну С, що швидко та легко засвоюється організмом та не може викликати передозування.
Спосіб вживання: вживати дорослим по 1–2 капсули 2 рази на добу після їди, запиваючи достатньою кількістю води.
Рекомендований курс вживання: 1–3 міс. За необхідності курс вживання може бути скориговано лікарем.
Перед вживанням рекомендовано проконсультуватися з лікарем.
Застереження щодо вживання: не перевищувати рекомендовану добову дозу.
Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Не є лікарським засобом.
ПРОТИПОКАЗАННЯ:
індивідуальна непереносимість компонентів, дитячий вік, період вагітності, годування грудьми, тяжкі захворювання нирок, тромбози.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:
в оригінальній упаковці в сухому, захищеному від світла і недоступному для дітей місці при температурі 4–25 °С.