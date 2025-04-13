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Дієтичні добавки, що містять цинк
Кадецинк (Cadezinc)
2 препарати
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Кадецинк
Капсули №50
Кортес
Немає в наявності
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КАДЕЦИНК СИРОП
Сироп 200 мл №1
Еліксир
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
сироп
Пакування
200 мл
Кількість штук в упаковці
1
50
Виробник
Кортес
Эликсир
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Кортес
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
50 шт.
Дієтичні добавки
3.1.11. Дієтичні добавки, що містять цинк
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