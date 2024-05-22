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Бух-ні (Buh-ni) (386018) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Бух-ні (Buh-ni)
Ціна в місті Київ
від 109,60 грн
Без рецепта
10 шт від 109,60 грн
В наявності в 66 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Порошок д/приготування розчину для перорального застосування
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Дієтичні добавки
14.2. Дієтичні добавки, що сприяють детоксикації організму

Бух-ні інструкція із застосування

Склад

основні речовини: глюкоза безводна — 2565,0 мг (mg), кислота лимонна безводна — 200,0 мг (mg), гліцин — 200,0 мг (mg), кислота аскорбінова — 200,0 мг (mg), натрію цитрат — 35,0 мг (mg);

допоміжна речовина: мальтодекстрин.

Чому саме такий склад?

Глюкоза. При алкогольній інтоксикації суттєво знижується метаболізм глюкози в мозку. Відомо, що глюкоза — основний енергетик для мозку і, якщо її концентрація в крові падає, виникає головний біль. Також у людини може знижуватись концентрація уваги, з'являється втома і нервозність.

Лимона кислота. Прискорює і полегшує розщеплення продуктів розпаду алкоголю. Знижує артеріальний тиск та сприяє виведенню шкідливих речовин і продуктів переробки алкоголю з організму людини.

Гліцин — цеамінокислота, яка здатна посилювати метаболізм алкоголю, зменшувати пошкодження клітин в умовах кисневого голодування. Такожвона є нейромедіатором, що гальмує збудження нервової системи, як результат м’язи розслаблюються і зникає нервова напруга. Більш того, гліцин має доведену нейропротекторну дію.

Аскорбінова кислотає ключовим антиоксидантом центральної нервової системи. Вона «зв’язує» токсичні речовини і сприяє їх виведеню із організму. А ще бере участь у синтезі серотоніну, який, зокрема, впливає на тонус судинної стінки.

Натрію цитрат збільшує вміст натрію в організмі для забезпечення правильної роботи калій-натрієвого каналу, забезпечуючи цим баланс внутрішньоклітинних і міжклітинних рідин. Натрій відіграє важливу роль у багатьох процесах, зокрема, бере участь у передачі нервових сигналів, скорочення м’язів та судин.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до окремих компонентів, діти, вагітні та жінки в період лактації.

Не є лікарським засобом

Умови зберігання

В оригінальній упаковці, в сухому, добре вентильованому і захищеному від світла місці, за температури не вище 25 °C та відносної вологості повітря не більше 75%. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Форма випуску

Порошок для приготування розчину для перорального застосування у пакетах (саше), упакованих у картонну коробку.

БУХ-НІ З ЛИМОННОЮ КИСЛОТОЮ
БУХ-НІ З ЛИМОННОЮ КИСЛОТОЮ порошок д/приготування розчину для перорального застосування саше 4 г, №10
від 109,60 грн
В наявності в 66 аптеках
Ціни в аптеках
БУХ-НІ З ЛИМОННОЮ КИСЛОТОЮ
БУХ-НІ З ЛИМОННОЮ КИСЛОТОЮ порошок д/приготування розчину для перорального застосування саше 4 г, №10
від 109,60 грн
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