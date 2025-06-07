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Антицелюлітні засоби та засоби для корекції і моделювання фігури
Крем для тіла антицелюлітний (Anti-cellulite body cream)
Ціни в
Київ
від
429,00
грн
В 23 аптеках
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Характеристики
Виробник
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
400 мл
Косметичні засоби
2.4. Антицелюлітні засоби та засоби для корекції і моделювання фігури
Реєстрація
12.2-18-3/5576 від 18.03.2020
Ціни в
Київ
від
429,00
грн
В 23 аптеках
Знайти в аптеках
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