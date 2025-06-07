Антицелюлітні засоби та засоби для корекції і моделювання фігури

Крем для тіла антицелюлітний (Anti-cellulite body cream)

BABARIA АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ КРЕМ ДЛЯ ТІЛА З ЕКСТРАКТОМ АЛОЕ ВЕРА 400 мл №1
Ціни в Київ
від 429,00 грн
В 23 аптеках
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Характеристики
Виробник
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
400 мл
Косметичні засоби
Реєстрація
12.2-18-3/5576 від 18.03.2020